افت جزئی قیمت دلار و یورو در بازار رسمی ارز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران با افت جزئی ۱۲۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳۶ هزار و ۵۸ تومان رسیده است.

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت حواله دلار را در یک ماه گذشته بر حسب ریال نشان می‌دهد.

همچنین نرخ فروش حواله یورو با کاهش ۶۰۰ تومانی به ۱۶۱ هزار و ۶۷۶ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم امارات نیز با کاهش ۳۰ تومانی، ۳۷ هزار و ۴۷ تومان قیمت‌گذاری شده است.

هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازار رسمی معاملات ارز در کشور، نرخ‌ها بر اساس معاملات پرحجم و توافقی بازرگانان در بستر این مرکز کشف می‌شود. پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و ادغام تالارهای اول و دوم از ۱۵ دی‌ماه، بازار یکپارچه ارزی شکل گرفته و نرخ‌ها ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضاست.

جدول زیر نرخ خرید و فروش حواله انواع ارزها را بر حسب ریال نشان می‌دهد.