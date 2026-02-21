قیمت دلار رسمی ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حوالهای در مرکز مبادله ایران بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ ۱۳۷ هزار و ۳ تومان ثابت ماند.
نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت حواله دلار را در یک ماه گذشته بر حسب ریال نشان میدهد.
نرخ فروش حواله یورو با کاهش ۴۱۷ تومانی به ۱۶۱ هزار و ۳۹۱ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم امارات نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۷ هزار و ۳۰۵ تومان قیمتگذاری شد.
هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازار رسمی معاملات ارز در کشور، نرخها بر اساس معاملات پرحجم و توافقی بازرگانان در بستر این مرکز کشف میشود. پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و ادغام تالارهای اول و دوم از ۱۵ دیماه، بازار یکپارچه ارزی شکل گرفته و نرخها ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضاست.
جدول زیر نرخ خرید و فروش حواله انواع ارزها را بر حسب ریال نشان میدهد.
