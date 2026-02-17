روزنامه عبری: ارتش اسرائیل هزاران نیروی نظامی کم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارانوت، ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود شدید نیروی انسانی در صفوف خود رو به رو است به طوری که به ۱۲ هزار نیرو در بخش های مختلف نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل با کمبود بیش از هفت هزار نیرو در مواضع جنگی در سایه استقرار نظامیان صهیونیست در نوار غزه، نزدیک مرزهای لبنان، سوریه و کرانه باختری رو به رو است.

در این گزارش آمده است که کمبود نیروی مذکور باعث می شود بار بیشتری بر نیروهای ذخیره تحمیل شود.

پیشتر نیز روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از جدیدترین بحران برای ارتش رژیم صهیونیستی پرده برداشت و اطلاعات رسمی و مفصلی را درباره تعداد نظامیان دارای تابعیت دوگانه در ارتش فاش کرد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که ۵۰,۶۳۲ نظامی ارتش، علاوه بر تابعیت اسرائیلی، تابعیت‌های دیگری نیز دارند که از این تعداد، ۱۲,۱۳۵ نفر تابعیت آمریکایی، ۶,۱۰۰ نفر تابعیت فرانسوی و بیش از ۵,۰۰۰ نفر تابعیت روسی دارند. علاوه بر این، هزاران نظامی از آلمان، اوکراین، انگلیس، کانادا و کشورهای آمریکای لاتین و همچنین تعداد محدودی از تابعیت‌های عربی نیز در ارتش رژیم صهیونیستی حضور دارند. همچنین، ۴,۴۴۰ نظامی صهیونیست دارای دو تابعیت خارجی و تقریباً ۱۶۲ نفر دارای سه تابعیت یا بیشتر هستند.