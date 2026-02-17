۹ کشته و ۱۵ زخمی بر اثر بارش برف در روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، به گفته این وزارتخانه، شرایط آب و هوایی خطرناک در طول هفته گذشته ۳۲ منطقه را تحت تأثیر قرار داده است و بیش از ۶۰ حادثه مربوط به رانش برف و ریزش یخ از پشت بام ساختمانها در ۲۵ منطقه گزارش شده است.
به دلیل آب و هوای نامساعد، محدودیتهای ترافیکی به طور موقت در بخشهایی از بزرگراهها در ۹ منطقه اعمال شده است. در حال حاضر، این محدودیتها در دو بخش جادهای در منطقه شمال غربی مورمانسک همچنان پابرجاست.
ژانویه ۲۰۲۶ به برفیترین ماه مسکو در بیش از دو قرن گذشته تبدیل شده است و این شهر در ۹ ژانویه سنگینترین بارش برف را در ۵۶ سال گذشته تجربه کرد.
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