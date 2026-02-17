۷ هکتار از اراضی ملی به محدوده فرودگاه اقلید الحاق شد

به گزارش خبرنگار مهر،روح اله مرادی صبح سه شنبه در جریان بازدید مشترک با مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از روند اجرای پروژه فرودگاه این شهرستان، از رفع یکی از موانع مهم پیش‌روی این طرح خبر داد.

وی با اشاره به کمبود پهنای مورد نیاز در محدوده فرودگاه اظهار داشت: بخشی از اراضی ملی واقع در حریم فرودگاه که از سال‌های گذشته در اختیار بهره‌برداران محلی قرار داشت و فاقد سند مالکیت رسمی بود، از جمله چالش‌های اصلی پروژه به شمار می‌رفت.

فرماندار اقلید افزود: با پیگیری‌های مستمر مجموعه فرمانداری و با همکاری دادستانی و همراهی بهره‌برداران محلی، ۷ هکتار از این اراضی از مسیر قانونی و با رویکردی تعاملی به محدوده فرودگاه الحاق و به پیمانکار پروژه تحویل داده شد.

مرادی این اقدام را گامی مهم در رفع موانع اجرایی پروژه دانست و تصریح کرد: با الحاق این اراضی، زمینه برای تکمیل عملیات حصارکشی فراهم شده و بر اساس اعلام پیمانکار، عملیات حصارکشی مجموعه تا چند روز آینده به پایان خواهد رسید.

فرماندار اقلید همچنین از حمایت‌ها و پیگیری‌های مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس در تسریع روند اجرای پروژه قدردانی کرد و گفت: با تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه استان و شهرستان، بخشی از موانع پروژه برطرف شده و روند اجرایی آن با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.