به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح سه‌شنبه در مراسم چهلم شهدا و جانباختگان فتنه آمریکایی-صهیونیستی اظهار کرد: وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: هر جا مردم در کنار یکدیگر و پشت سر رهبری ایستاده‌اند، دشمن ناکام مانده است و امروز نیز راه عبور از فتنه‌ها، حفظ همدلی، اتحاد و تقویت روحیه برادری در جامعه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی عزیزانی است که برای دفاع از دین و میهن از جان خود گذشتند و اجازه ندادند خدشه‌ای به آرامش مردم وارد شود.

وی با اشاره به حوادث هجدهم و نوزدهم دی‌ماه افزود: دو شهید والامقام استان بوشهر، شهیدان موسوی و شاهونی، با ایثار جان خود در مسیر تأمین امنیت، برگ زرینی بر افتخارات این دیار افزودند و نامشان برای همیشه در حافظه تاریخی مردم استان ماندگار خواهد ماند.

جمالی با بیان اینکه دشمنان همواره در پی خاموش کردن نور حقیقت بوده‌اند، تصریح کرد: آنان می‌کوشند با ایجاد فتنه‌های پی‌درپی، مسیر پیشرفت ملت ایران را متوقف کنند، اما وعده الهی بر غلبه حق است و هر بار توطئه‌ها به فرصتی برای انسجام و بیداری بیشتر ملت تبدیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن اظهار داشت: امروز دشمن از مسیرهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد می‌شود و تلاش می‌کند میان مردم اختلاف ایجاد کند، اما ملت ایران با بصیرت و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، سید علی خامنه‌ای، اجازه تحقق اهداف تفرقه‌افکنانه را نخواهد داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ضمن تبریک و تسلیت به خانواده‌های معظم شهیدان موسوی و شاهونی و تمامی شهدای امنیت تأکید کرد: عزت و اقتدار ایران اسلامی به فضل الهی روزافزون خواهد شد و خون شهدا ضامن استمرار مسیر انقلاب و پاسداری از ارزش‌های والای اسلامی است.