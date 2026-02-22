به گزارش خبرگزاری مهر، «الکسی مشکوف» سفیر روسیه در فرانسه در مصاحبه با ریانووستی گفت: بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای فرانسوی، دکترین جدید هستهای این کشور حاوی نکاتی است که کاملاً با معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای در تضاد بوده و قانون بنیادین روسیه-ناتو را نقض میکند.
دکترین هستهای فرانسه از زمان شکلگیری نیروی بازدارندگی در دهه ۱۹۶۰ بر اصل بازدارندگی مستقل ملی استوار بوده است؛ اصلی که در دوران ریاستجمهوری شارل دوگل تثبیت شد و هدف آن تضمین توانایی پاسخ مستقل پاریس، جدا از ساختار فرماندهی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بود.
در سالهای اخیر، بهویژه در دوره ریاستجمهوری امانوئل مکرون، «دکترین جدید» فرانسه بیش از گذشته بر پیوند امنیت ملی با امنیت اروپا تأکید کرده است. مکرون بر گفتوگوی راهبردی با شرکای اروپایی درباره نقش بازدارندگی فرانسه در امنیت قاره تأکید و اعلام کرد که «منافع حیاتی» فرانسه بُعد اروپایی نیز دارد، هرچند کنترل و تصمیمگیری هستهای همچنان کاملاً ملی باقی میماند.
فرانسه پس از جنگ اوکراین اعلام کرد که قصد دارد چتر بازدارندگی هسته ای خود را بر سراسر اروپا بگستراند.
