حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار آلودگی هوای سطح زرد شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷، تا پایان وقت امروز به دلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: صبح امروز، در برخی نقاط به‌ویژه مناطق شمالی و ارتفاعات استان، وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

خورشیدی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تصریح کرد: روز جمعه در سطح استان افزایش وزش باد و در نیمه جنوبی و غربی گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین از کاهش دما طی روزهای جمعه و شنبه خبر داد و گفت: از روز دوشنبه به‌تدریج افزایش ابر آغاز شده و از اواخر وقت، استان در دامنه فعالیت سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت.