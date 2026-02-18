ارائه خدمات درمانی رایگان به ۳۱۲ نفر در روستاهای گلین و باخرم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جلالی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت در مناطق کم‌برخوردار، با حضور تیم‌های تخصصی درمانی و داوطلبان در دو روستای گلین از توابع سنندج و باخرم از شهرستان کامیاران مستقر شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۱۲ نفر از ساکنان این مناطق به‌صورت رایگان ویزیت شدند و ضمن دریافت داروهای مورد نیاز، از مشاوره‌های تخصصی درمانی نیز بهره‌مند شدند که این اقدام با استقبال گسترده مردم همراه بود.

توجه ویژه به سلامت بانوان و غربالگری

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان ادامه داد: برای ارائه خدمات بهتر به بانوان، ماما در محل حضور داشت و ایستگاه سلامت با محوریت غربالگری فشار خون و پایش شاخص‌های حیاتی برپا شد تا اهالی بتوانند از وضعیت سلامت خود آگاهی بیشتری پیدا کنند.

جلالی همچنین به بخش فرهنگی و آموزشی این کاروان اشاره کرد و گفت: ایستگاه جذب داوطلب و آموزش‌های کمک‌های اولیه و آشنایی با مخاطرات توسط مربیان هلال‌احمر در مدرسه و مسجد روستا برگزار شد که دانش‌آموزان و ساکنان مشارکت فعالی در این برنامه‌ها داشتند.