خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در آستانه ماه مبارک رمضان و همزمان با فضای معنوی روزهای منتهی به این ماه، مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان و حافظان امنیت در مسجد مهدیه شهر سنندج برگزار شد؛ مراسمی که با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا، روحانیون و جمعی از مسئولان همراه بود و حالوهوایی آمیخته با حزن، حماسه و معنویت داشت.
این آیین با هدف پاسداشت یاد جانباختگان حوادث اخیر و تبیین ابعاد فکری و فرهنگی موضوع برگزار شد و سخنران مراسم ضمن تشریح شرایط کنونی، پیوند فرهنگ ایثار و آموزههای دینی را برای نسل جوان بازخوانی کرد.
دشمنشناسی پیشنیاز بصیرت اجتماعی
نماینده ولی فقیه در کردستان شامگاه چهارشنبه در این مراسم با اشاره به ضرورت شناخت دشمنان در آموزههای دینی اظهار کرد: در معارف اسلامی از انواع دشمن سخن گفته شده و انسان مؤمن باید بداند در چه میدان فکری و فرهنگی قرار دارد.
حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی با استناد به مفاهیم مطرحشده در قرآن کریم افزود: نخستین دشمن انسان، شیطان است که بهعنوان دشمنی آشکار و قسمخورده معرفی شده و در همه زمانها و مکانها برای انحراف انسان تلاش میکند.
چهار جبهه دشمنی از نگاه معارف دینی
نماینده ولیفقیه در کردستان در ادامه سخنان خود، به تقسیمبندی دشمنان از منظر اعتقادی اشاره کرد و گفت: در منابع دینی، چهار جبهه اصلی دشمنی معرفی شده است؛ نخست شیطان که منشأ بسیاری از لغزشهاست، دوم جریانهایی که دشمنی دیرینه با حق دارند، سوم منافقان که خطرشان به دلیل ظاهر فریبنده بیشتر است و چهارم کفار که آشکارا در برابر حقیقت میایستند.
وی تأکید کرد: جامعهای که این جبههها را بشناسد، در برابر نفوذ فکری و تبلیغاتی مصونتر خواهد بود و قدرت تشخیص حق از باطل در آن افزایش مییابد.
انقلاب اسلامی؛ واقعیتی پایدار
حجتالاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود انقلاب اسلامی را «حقیقتی زنده» توصیف کرد و گفت: انقلاب صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه جریانی مستمر است که در طول سالها با وجود فشارها و دشمنیها مسیر خود را ادامه داده است.
وی افزود: دشمنان تلاش میکنند با ایجاد اختلاف در میان مردم، انسجام ملی را تضعیف کنند؛ زیرا وحدت اجتماعی مهمترین مانع تحقق اهداف آنان است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان اختلافسازی را یکی از اصلیترین ابزارهای جریانهای معارض دانست و اظهار داشت: تجربههای گذشته نشان داده است هر زمان دشمنان موفق به ایجاد شکاف اجتماعی شدهاند، فشارها و تهدیدها افزایش یافته است، اما هرگاه مردم متحد بودهاند، این تلاشها ناکام مانده است.
به گفته وی، حضور گسترده اقشار مختلف مردم در صحنههای ملی، نشانهای از پیوند عمیق جامعه با آرمانهای انقلاب است و همین حضور، بسیاری از نقشههای تفرقهافکنانه را خنثی کرده است.
جنگ روانی و تردیدافکنی در فضای رسانهای
پورذهبی «جنگ روانی» را از دیگر ابزارهای دشمن برشمرد و گفت: القای ناامنی، بزرگنمایی مشکلات و ایجاد تردید نسبت به واقعیتها، از جمله روشهایی است که در فضای رسانهای دنبال میشود. به گفته او، این فضاسازیها بیش از همه ذهن نسل جوان را هدف میگیرد و هدف آن تضعیف امید اجتماعی است.
وی تصریح کرد: نخستین مرحله این عملیات، ایجاد تردید در ذهن مخاطب است؛ وقتی یقین از بین برود، قدرت تصمیمگیری و تشخیص نیز کاهش مییابد. از همین رو، افزایش آگاهی و بصیرت عمومی اهمیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین عامل مقاومت ملتها ایمان و آگاهی است، خاطرنشان کرد: جامعهای که بر پایه باورهای اعتقادی، صبر، توکل و اعتماد به وعدههای الهی حرکت کند، در برابر فشارهای بیرونی آسیبپذیر نخواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان افزود: تقویت بنیانهای فرهنگی، گفتوگو در خانوادهها و ارتقای سطح شناخت جوانان، از جمله اقداماتی است که میتواند جامعه را در برابر تبلیغات منفی واکسینه کند.
مسجد؛ محور آگاهی و همبستگی
برگزاری این آیین در مسجد مهدیه، بهعنوان یکی از پایگاههای مذهبی شهر، برای بسیاری از حاضران معنادار بود؛ زیرا مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل عبادت نیست، بلکه مرکزی برای آگاهیبخشی، همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی محسوب میشود و سخنران مراسم با اشاره به همین کارکرد، نقش مساجد را در ارتقای بصیرت عمومی مهم دانست.
شرکتکنندگان در این مراسم، بزرگداشت چهلم شهدا را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای ایثارگران دانستند و تأکید کردند که یادوارههای شهدا علاوه بر جنبه عاطفی، نقش تربیتی و فرهنگی نیز دارند.
به باور آنان، چنین آیینهایی میتواند نسل جدید را با مفاهیم مسئولیتپذیری، فداکاری و دفاع از ارزشها آشنا کند.
آیین چهلم شهدای حوادث اخیر در سنندج، تنها یک مراسم یادبود نبود، بلکه صحنهای برای تبیین مفاهیم کلان اجتماعی و دینی بهشمار میرفت؛ مفاهیمی همچون دشمنشناسی، وحدت، ایمان و هوشیاری. سخنان مطرحشده در این مراسم نشان داد که از نگاه برگزارکنندگان، مهمترین راه مقابله با فشارهای بیرونی، تقویت انسجام داخلی و افزایش آگاهی عمومی است؛ رویکردی که در آستانه ماه رمضان، با رنگوبویی معنویتر در فضای جامعه طنینانداز شد.
