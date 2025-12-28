برخورد قضایی با کارفرمایان متخلف ساختمانی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی عصر یکشنبه در نشست با اعضای انجمن صنفی کارگران و استادکاران بخش ساختمان شهرستان سنندج، با اشاره به نقش این انجمن بهعنوان بزرگترین تشکل مردمی کارگری در استان، اظهار کرد: ارتقای شأن و منزلت کارگران ساختمانی، صیانت از حقوق آنان و تأمین ایمنی محیط کار از اولویتهای اصلی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با بیان اینکه آموزش، مهمترین ابزار پیشگیری از حوادث کاری است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفرساعت آموزش در حوزه کارگری برگزار شده که بیشترین سهم آن به کارگران ساختمانی اختصاص دارد و همین موضوع موجب شده آمار فوتیها و آسیبدیدگیهای شغلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کمتر از یکسوم کاهش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه همچنان بیشترین حوادث شغلی در کارگاههای ساختمانی بهویژه واحدهای غیرمجاز رخ میدهد، تصریح کرد: طبق مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار، آئیننامه حفاظت در کارگاههای ساختمانی و مقررات ملی ساختمان، کارفرمایان موظف به تأمین ایمنی کارگران هستند و در صورت بروز حادثه در کارگاههای غیرمجاز، هیچگونه پوشش بیمهای یا دیهای شامل حال کارگران نخواهد شد.
صلواتی در ادامه به وضعیت کارگران مهاجر اشاره کرد و گفت: عملکرد کانونهای کاریابی خارجی مرتبط با استان کردستان در اقلیم کردستان عراق رضایتبخش نیست و ضروری است یک تشکل قوی و کارآمد برای ساماندهی و حمایت از حقوق کارگران مهاجر تشکیل شود.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه این ادارهکل از جامعه کارگری خاطرنشان کرد: مقابله با استثمار کارگران، پیگیری مسکن کارگری و تقویت تعامل با تشکلهای صنفی، نقش مهمی در ارتقای امنیت شغلی و احقاق حقوق کارگران دارد.
گفتنی است؛ انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان بیش از ۵۴ هزار عضو دارد که از این تعداد، ۲۱ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
نظر شما