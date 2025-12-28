کاهش بیش از ۵۳ درصدی حوادث کارگری در کردستان طی ۹ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به آمار حوادث ناشی از کار در استان، اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۸۸ مورد حادثه کارگری در کردستان به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸ مورد بوده است و نشاندهنده کاهش ۵۳.۱۹ درصدی حوادث کارگری است.
وی با بیان اینکه این کاهش حاصل مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و نظارتی است، افزود: افزایش بازرسیهای هدفمند از واحدهای کارگری، بازرسی بهموقع از کارگاهها و همچنین آموزش و آگاهیبخشی به کارگران و کارفرمایان درباره اهمیت رعایت اصول ایمنی، نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار داشته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در تشریح توزیع حوادث کارگری استان گفت: از مجموع حوادث ثبتشده در سال جاری، ۱۲ مورد مربوط به بخش صنعت و تولید، ۵۳ مورد مربوط به بخش ساختمان و سایر فعالیتهای معدنی و ۲۳ مورد نیز مربوط به حوزه خدمات عمومی و اجتماعی بوده است.
صلواتی با اشاره به پیامدهای ناگوار برخی از این حوادث، تصریح کرد: متأسفانه در پی این حوادث، ۶ نفر جان خود را از دست دادهاند که چهار مورد مربوط به بخش ساختمان و دو مورد مربوط به بخش صنعت بوده است.
وی علت اصلی بروز حوادث ناشی از کار در استان را عدم اجرای مقررات قانون کار و آئیننامههای حفاظت فنی توسط برخی کارفرمایان دانست و افزود: بازرسی از کارگاههای پرخطر از جمله کارگاههای ساختمانی، معدنی و صنایع پرخطر در اولویت برنامههای بازرسان کار قرار دارد و تلاش میشود با افزایش نظارتها، سطح ایمنی این کارگاهها ارتقا یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ بازرس کار در استان بیش از ۸ هزار بازرسی دورهای و موردی انجام دادهاند، اظهار کرد: این بازرسیها از واحدهای کارگری، کارخانجات، پروژههای ساختمانی و واحدهای پرخطر با هدف صیانت از نیروی کار و نظارت بر رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردی صورت گرفته است.
صلواتی شناسایی کودکان کار و اتباع خارجی فاقد پروانه کار را از دیگر وظایف مهم بازرسان کار برشمرد و گفت: این اقدامات در کنار نظارت بر اجرای قوانین کار، نقش مؤثری در ساماندهی بازار کار و حمایت از حقوق قانونی کارگران دارد.
وی به اجرای برنامههای آموزشی گسترده در حوزه ایمنی اشاره کرد و افزود: در سال جاری بیش از ۲۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان برگزار شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه این آموزشها نقش مؤثری در کاهش حوادث، افزایش مهارتهای فردی و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد، خاطرنشان کرد: هماکنون ۲۸۰ کمیته حفاظت فنی در کارگاههای مشمول قانون کار با بیش از ۲۵ نفر پرسنل در استان فعال هستند که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.
صلواتی در پایان بازرسان کار را سفیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: بازرسان مهمترین حلقه ارتباطی میان کارفرمایان و این اداره کل هستند و از طریق بازرسی از کارگاهها، زمینه شناسایی کارگران، بیمهشدگان و بهرهمندی آنان از مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی و همچنین نظارت بر اجرای تکالیف قانونی کارفرمایان فراهم میشود.
