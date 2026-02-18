به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محسن صفدری با تأکید بر اینکه «آب و غذا دو روی یک سکه‌اند»، گفت: عبور از کشاورزی سنتی و کم‌بازده به کشاورزی هوشمند و بهره‌ور، دیگر یک انتخاب تجملی نیست؛ بلکه شرط بقاست.

وی افزود: ما در بانک کشاورزی خود را موظف می‌دانیم منابع مالی را دقیقاً به همان مسیری هدایت کنیم که هر ریال آن به نفع آب، خاک و سفره مردم تمام شود.

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی با تشریح عملکرد این بانک در این حوزه راهبردی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آذر ۱۴۰۴، مجموعاً بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دو حوزه کلیدی مدیریت مصرف آب پرداخت شده است. این اعتبارات که به صورت هدفمند به طرح‌های دارای بالاترین بهره‌وری تخصیص یافته، شامل حمایت از توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری می‌شود.

صفدری با بیان اینکه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با جذب بیش از ۷۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۱۰۴۸۰ فقره، مستقیم ترین محور سرمایه‌گذاری بانک برای مقابله با بحران آب بوده است، گلخانه را یک «ابزار ملی برای مدیریت بحران آب» دانست و افزود: در گلخانه، مصرف آب نسبت به کشتِ روباز به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد، تولید از حالت فصلی خارج شده و کیفیت محصول و اشتغال پایدار روستایی تضمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی با اولویت‌دهی به فناوری‌های نوینی چون کشت هیدروپونیک و گلخانه‌های هوشمند، به دنبال حفاظت از "آب مجازی" کشور و خلق حداکثر ارزش افزوده است.

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه در حوزه سامانه‌های نوین آبیاری نیز در همین دوره زمانی، ۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب بیش از ۳۲۰۰ فقره برای اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و توسعه کانال‌های انتقال آب پرداخت شده است، «آب» را پیش‌شرط هر گفت‌وگو درباره امنیت غذایی دانست و تصریح کرد: پشت هر فقره از این تسهیلات، یک مزرعه قرار دارد که راندمان آبیاری‌اش بالا رفته و تاب‌آوری آن در برابر خشکسالی افزایش یافته است. هدف ما این است که هر پروژه، یک گام واقعی به سمت پایداری تولید باشد.

صفدری در پایان با تأکید بر اینکه بانک کشاورزی خود را در کنار کشاورزان می‌داند، خاطرنشان کرد: حمایت از سامانه‌های نوین آبیاری و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، دو بالِ یک راهبرد واحد برای «مدیریت هوشمندانه آب و تولید پایدار غذا» هستند. وقتی درباره آب حرف می‌زنیم، از حق نسل‌های بعدی نیز صحبت می‌کنیم و سیاست‌گذاری اعتباری بانک هم با همین نگاه اخلاقی و مسئولیت ملی تدوین شده است.