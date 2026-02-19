به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور، امروز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن در برخی نواحی شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد و در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف دور از انتظار نیست.

همچنین فردا جمعه اول اسفند نیز در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

شنبه و یکشنبه دوم و سوم اسفند نیز در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر خواهد شد، اما از دوشنبه چهارم اسفند سامانه بارشی جدیدی شمال‌غرب و غرب سواحل دریای خزر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.