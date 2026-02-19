برنامه مسابقات آزادکاران در تورنمنت آلبانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ با نام جام موحامت مالو روزهای ۶ اسفند لغایت ۱۰ اسفندماه در شهر تیرانا کشور آلبانی برگزار می شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
سه شنبه ۵ اسفندماه: ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ کنفرانس فنی و قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
چهارشنبه ۶ اسفندماه:
ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
پنج شنبه ۷ اسفندماه:
ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۹، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
جمعه ۸ اسفندماه:
ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۲۱:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
شنبه ۹ اسفندماه:
ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳ و ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۲۱:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
یکشنبه ۱۰ اسفندماه:
ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۲، ۸۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
برنامه تیم ملی کشتی آزاد در تورنمنت آلبانی اعلام شد.
