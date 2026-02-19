برنامه مسابقات آزادکاران در تورنمنت آلبانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ با نام جام موحامت مالو روزهای ۶ اسفند لغایت ۱۰ اسفندماه در شهر تیرانا کشور آلبانی برگزار می شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:



سه شنبه ۵ اسفندماه: ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ کنفرانس فنی و قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

چهارشنبه ۶ اسفندماه:

ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

پنج شنبه ۷ اسفندماه:

ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۹، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

جمعه ۸ اسفندماه:

ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۱:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

شنبه ۹ اسفندماه:

ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳ و ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۱:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۱۰ اسفندماه:

ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۲، ۸۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق