حجتالاسلام حاتم نصرینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات عبادات، با اشاره به جایگاه ویژه ماه مبارک رمضان گفت: رمضان ماه بازسازی معرفتی و تربیتی جامعه است.
مسئول تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان افزود:ماه رمضان ماهی است که مساجد به کانونهای اصلی تبیین، تربیت و انس با قرآن تبدیل میشوند و ظرفیتهای معنوی مردم بیش از هر زمان دیگری شکوفا میشود.
وی از تقویت فهم دینی گفت و تصریح کرد: این ماه، بهترین فرصت برای تقویت فهم دینی نسل جوان و ایجاد جریانهای فکری سالم در محلات است.
هتکحرمت مسجد، ایمان مردم را تضعیف نمیکند
حجت الاسلام نصری نژاد با اشاره به فتنه صهیونی آمریکایی و هتکحرمت به مساجد گیلان و آتش زدن قرآن ها ،اظهارکرد:مساجد با دست مردم بنا میشود و با ایمان مردم نیز حفظ میشود.
وی افزود :کسانی که تصور میکنند با تخریب یا آتشزدن مسجد میتوانند باورهای دینی مردم را تضعیف کنند، سخت در اشتباهاند؛ زیرا ایمان مردم ریشهدارتر از آن است که با چنین رفتارهایی آسیب ببیند.
مسئول تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان تصریح کرد:این اتفاقات نهتنها ایمان مردم را کم نمیکند، بلکه غیرت دینی و انسجام اجتماعی را بیشتر میکند.
تقویت جریان تبیینی و تربیتی در مساجد
حجتالاسلام نصری نژاد با بیان اینکه برنامههای امسال با محوریت تبیین و تقویت بنیههای فکری طراحی شده است، اظهار کرد:در ماه رمضان تلاش کردهایم جریان تبیینی در مساجد فعالتر و حلقات تربیتی با حضور مربیان و سرمربیان صالحین تقویت شود.
وی افزود:هدف ما این است که مساجد نقش مؤثرتری در گفتمانسازی دینی و تربیت نسل نو ایفا کنند.
گسترش برنامههای قرآنی و حضور گروههای جهادی
مسئول تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان با اشاره به اجرای برنامههای گسترده در محلات و مناطق کمبرخوردار گفت: محافل انس با قرآن، جزءخوانی، نشستهای تفسیر و دوره ۳۰ جلسهای معارف اسلامی در سراسر استان برگزار میشود.
وی از توزیع بسته های معیشتی توسط گروههای جهادی قرآنی گفت و ادامه داد: گروه های جهادی علاوه بر اعزام جوان و نوجوان نیز برای آموزش قرآن، روخوانی، روانخوانی و حفظ به مناطق کمبرخوردار در کنار فعالیتهای فرهنگی، بستههای معیشتی را نیز میان خانوادههای کم برخوردار توزیع میکنند
تجلیل از مربیان و اجرای طرحهای مردمی در مساجد
حجتالاسلام نصری نژاد با بیان اینکه مربیان قرآنی و ارکان صالحین نقش مهمی در پیشبرد برنامههای تربیتی دارند، گفت:پالایش حلقات تربیتی با حضور اساتید یاران و مربیان در حال انجام است و از مربیان فعال نیز تجلیل خواهد شد.
وی به اجرای طرح «مهمانی مسجد به مسجد» همراه با ضیافت افطاری اشاره کرد و افزود: این طرح موجب پیوند بیشتر مردم با مساجد و تقویت فضای معنوی محلات شده است.
