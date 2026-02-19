  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

مسکو: ۱۰۳ پهپاد اوکراین ساقط شدند؛ زخمی شدن ۲ نفر در بریانسک روسیه

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از ساقط کردن ۱۰۳ پهپاد اوکراینی بر فراز این کشور طی شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه گزارش داد که سامانه‌ های پدافند هوایی این کشور بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد متجاوز اوکراینی را با موفقیت ساقط کردند.

براساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه در این خصوص اعلام کرد: ۱۰۸ فروند پهپاد اوکراینی طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک، اسمولنسک،تور و نووگورود رهگیری و منهدم شدند.

در همین ارتباط، خبرگزاری الجزیره اعلام کرد: ۲ نفر در حمله پهپادی اوکراین به منطقه بریانسک روسیه زخمی شدند.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

کد خبر 6753553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

