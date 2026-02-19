مسکو: ۱۰۳ پهپاد اوکراین ساقط شدند؛ زخمی شدن ۲ نفر در بریانسک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه گزارش داد که سامانه‌ های پدافند هوایی این کشور بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد متجاوز اوکراینی را با موفقیت ساقط کردند.

براساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه در این خصوص اعلام کرد: ۱۰۸ فروند پهپاد اوکراینی طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک، اسمولنسک،تور و نووگورود رهگیری و منهدم شدند.

در همین ارتباط، خبرگزاری الجزیره اعلام کرد: ۲ نفر در حمله پهپادی اوکراین به منطقه بریانسک روسیه زخمی شدند.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.