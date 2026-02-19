عزیزی: روابط تهران و ریاض باید منافع اقتصادی مشترک به همراه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با ولید بن عبدالکریم الخریجی قائممقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی، با اشاره به روند رو به رشد مناسبات دو کشور، گفت: امیدواریم برکات توافق پکن تداوم یابد و خوشبختانه دو کشور تاکنون به بندهای این توافق پایبند بودهاند.
عزیزی با ابراز خرسندی از این دیدار، از مواضع و حمایتهای عربستان در جریان «جنگ ۱۲ روزه» قدردانی کرد و افزود: از پشتیبانی شما از حجاج ایرانی و هماهنگیهای صورتگرفته میان سازمان حج و زیارت ایران و دستگاههای مسئول در عربستان تشکر میکنیم.
در این دیدار، الخریجی نیز با استقبال از حضور حجاج ایرانی، تصریح کرد: هماهنگیهای لازم میان سازمان حج ایران و نهادهای ذیربط در عربستان انجام و بر تسهیل امور زائران تأکید شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مسیر روابط دو کشور مثبت و آینده آن روشن است، خاطرنشان کرد: فرصتهای مشترک فراوانی میان تهران و ریاض وجود دارد. ما دین، پیامبر و قبله واحد داریم و باید روابط بهگونهای هدایت شود که منافع اقتصادی مشترک برای دو ملت به همراه داشته باشد. انتظار داریم مقامات عربستان نقش تسهیلگر در توسعه روابط اقتصادی ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به موضوعات امنیتی منطقهای گفت: ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه مسئولیتهای مشترکی دارند و همکاریهای دو کشور میتواند به تقویت ثبات منطقه کمک کند.
قائممقام وزیر خارجه عربستان با اشاره به شرایط منطقه اظهار داشت: منطقه جنگهای متعددی را پشت سر گذاشته که آخرین آن جنگ غزه بود. در جنگ ۱۲ روزه نیز پادشاهی سعودی با درک حساسیتهای منطقه، بر حل و فصل مسائل از طریق گفتوگو تأکید داشت.
وی ابراز امیدواری کرد مذاکرات ایران و آمریکا به راهحلی مسالمتآمیز منجر شود و افزود: جنگ به نفع هیچکس نیست. امنیت ملی ما با تحولات کشورهایی مانند سودان و سومالی گره خورده است.
الخریجی با اشاره به موضع ریاض در قبال جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: ما موضع اصولی خود را اعلام و تجاوز اسرائیل به ایران را محکوم کردیم.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مذاکرات با آمریکا گفت: علیرغم آنکه آمریکاییها میز مذاکره را به میدان جنگ تبدیل کردند، ایران بار دیگر پای میز گفتوگو نشست. با این حال به نظر میرسد طرف آمریکایی در مذاکرات جدی نیست؛ چراکه اگر جدی بود، گزینههای متعددی را که از سوی ایران ارائه شد، میپذیرفت. اکنون توپ در زمین آمریکا قرار دارد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اقدام شرارت آمیز که به منطقه آسیب بزند مخالف است و امیدواریم آمریکا مسیر عقلایی را در پیش گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین از دعوت خود از رئیس مجلس شورای عربستان و رئیس کمیسیون سیاست خارجی این کشور برای سفر به ایران خبر داد و افزود: در کشور ما اراده جدی برای توسعه روابط وجود دارد و گسترش تعاملات پارلمانی میتواند پشتوانهای برای تعمیق روابط دوجانبه باشد.
عزیزی با هشدار نسبت به برخی طرحها برای تجزیه کشورهای منطقه، یادآور شد: خطرات بزرگی منطقه را تهدید میکند؛ موضوعاتی همچون سومالیلند یا تلاش برای تجزیه یمن نگرانکننده است. این اقدامات نشاندهنده دشمنی رژیم صهیونیستی است. در جنگ ۱۲ روزه نیز اهدافی علیه تمامیت ارضی ایران دنبال شد که با هوشیاری ملت ایران ناکام ماند.
وی افزود: ایران و عربستان تهدیدات مشترکی دارند و همکاریهای منطقهای میان تهران، ریاض و سایر کشورهای منطقه میتواند این تهدیدات را خنثی کند.
الخریجی در پایان با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی بازتابی از مناسبات سیاسی است، اظهار داشت: بخش خصوصی عربستان نسبت به تحریمها نگرانیهایی دارد، اما ما تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح روابط انجام میدهیم. رهبران عربستان تصمیم دارند روابط را مرحله به مرحله توسعه دهند.
در این دیدار بهنام سعیدی، روح الله نجابت و علی خضریان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان اعضای هیأت پارلمانی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
