به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در همایش ملی «نقطه تحول ۲» که با محوریت همسویی آموزش و ارزشیابی و با حضور عبدالرضا فولادوند سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت و جمعی از مدیران و مسئولان آموزشی در مرکز همایشهای بینالمللی ایران (نورالرضا) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش ارزشیابی در ارتقای کیفیت آموزش، گفت: همسویی هدفمند آموزش و ارزشیابی، زمینهساز یادگیری عمیق، پرورش مهارتهای تفکر و تحقق تحول پایدار در نظام آموزشی است.
آذرکیش ضمن قدردانی از تلاشها و برنامهریزیهای مؤثر آموزش و پرورش شهر تهران در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، خاطرنشان کرد: معلمان و گروههای آموزشی بهعنوان ستونهای اصلی کیفیت آموزش، نقشی راهبردی در اتصال سیاستهای کلان آموزشی با فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاسهای درس ایفا میکنند و اثرگذاری آنها در بهبود مستمر آموزش غیرقابل انکار است.
وی با بیان اینکه رویکردهای نوین ارزشیابی باید در خدمت یادگیری قرار گیرند، تصریح کرد: ارزشیابی زمانی اثربخش خواهد بود که به تقویت مهارتهایی همچون تحلیل، استدلال، حل مسئله و تفکر خلاق منجر شود؛ مهارتهایی که زیربنای آموزش در تمامی دروس و محور اصلی تربیت دانشآموزان توانمند به شمار میروند.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر نقش کلیدی ارزشیابی در تثبیت و تقویت فرآیند یادگیری دانشآموزان، اظهار کرد: هرچه پرسشها و شیوههای سنجش مبتنی بر درک عمیق مفاهیم و کاربرد عملی آموختهها طراحی شوند، مشارکت دانشآموزان در یادگیری فعال افزایش یافته و کیفیت نتایج آموزشی بهطور محسوسی ارتقا خواهد یافت.
وی برگزاری همایش «نقطه تحول ۲» را فرصتی ارزشمند برای همافزایی حرفهای، تبادل تجربه و توسعه نگرشهای نوین در حوزه آموزش و ارزشیابی دانست و افزود: استمرار این رویکرد میتواند به بهبود مستمر کیفیت آموزشی و تحقق اهداف تحولآفرین در کلاسهای درس منجر شود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت نسلی پویا، مسئولیتپذیر و مسئلهمحور، اظهار کرد: برنامههای تحولی آموزش و پرورش با تکیه بر ظرفیت معلمان، مدیران و گروههای آموزشی و با رویکردی آیندهنگر دنبال میشود و این مسیر، با قوت و امید ادامه خواهد یافت.
