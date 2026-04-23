به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ناظر بر استمرار خدمات آموزشی در شرایط مختلف، وزارت آموزش و پرورش مجموعه مصوباتی را در طول سال تحصیلی از جمله شرایط خاصی که در آن هستیم داشته گفت: فارغ از اینکه آموزش و پرورش در چه شرایطی در حال جریان است، مسئله مهم اصول بنیادین بر نظامهای آموزشی است به ویژه اینکه اولین اصل حفظ سلامت جسمی و روانی دانشآموزان و معلمان است.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش یکی از اصلیترین اولویتهای خود را حفظ جان و سلامت دانشآموزان و اولیا میداند افزود: در کنار این موضوع استفاده از فناوریها برای استمرار خدمات آموزشی نیز اهمیت دارد. الان در شرایطی هستیم که از طریق روشهای مختلف آموزشها در جریان است، یکی از این روشها در شرایط جنگ بود که قبلا نیز بخشنامه آن در قالب سه وضعیت سفید، زرد و قرمز پیشبینی شد.
وی ادامه داد: وضعیت سفید یعنی وضعیت عادی، پایدار و در امنیت کامل است. وضعیت زرد یعنی وضعیت نیمه بحرانی، در جاهایی که امکان آموزش کامل حضوری نیست و به صورت ترکیبی انجام میشود. وضعیت قرمز وضعیتی است که اصلاً امکان حضور بچهها در مدارس نباشد. هر سه وضعیت در طول سال تحصیلی با مدیران کل آموزش و پرورش و روسای مناطق گفتگو و برنامهریزی شد.
آذرکیش با بیان اینکه یکی از روشها در بستر شاد است گفت: معلمان با فداکاریهایی که دارند و ما قدردان آنها هستیم امسال برای اولین بار تا آخرین روزهای اسفند ماه ، آموزش در بستر شاد را داشتند که رکورد بیش از ۱۵ میلیون مراجعه در یک روز به این سامانه و این پلتفرم و سکوی اختصاصی وزارت آموزش و پرورش ثبت شد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور با حضور در وزارت آموزش و پرورش و به صورت تلفنی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تقویت زیرساختهای فنی شاد دستور اکید داشت افزود: در کنار موضوع گروههای درسی، معلمان درسنامههایی را به صورت آفلاین و به صورت آنلاین تولید و در اختیار واحدهای آموزشی قرار دادند. همچنین صدا و سیما نیز در قالب مدرسه تلویزیونی ایران همکاری کرد و روزانه در کنار آموزشهایی که در بستر شاد وجود دارد مدرسه تلویزیونی دایر است.
ثبت نمرات ارزشیابی ابتدایی ها و آغاز امتحانات داخلی پایههای هفتم تا دهم از ۹ خرداد
وی با بیان اینکه بر اساس مجموعه مصوبات، ارزشیابی و برنامهریزی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانشآموزان بر اساس قوانین و مقررات مندرج در برنامه درسی ملی، با معلمان و نظارت با شورای مدرسه است افزود: جای هیچ نگرانی نیست ؛ پایههای اول ابتدایی تا پایه دهم به غیر از پایه نهم که به صورت استانی بعضاً برخی از درسها هماهنگ برگزار میشود، ارزشیابی توسط معلمان انجام میشود و آموزش هم توسط خود معلمان است که نهایتاً برای دانشآموزان نمرات پایانی را درج میکنند و قطعاً از میزان آموزش، کیفیت آموزش و شرایط آموزش آگاهی کامل را دارند. ما هم در وزارت آموزش و پرورش با تمام توان مجموعه فعالیتها را تنظیم کردیم که این آرامش در بین دانشآموزان برقرار باشد.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در اسفند ماه برنامههای امتحانات نهایی ابلاغ و در اختیار عموم جامعه قرار گرفت ادامه داد: در فروردین ماه متناسب با شرایطی که وجود داشت مجدداً بخشنامه مربوط به برگزاری امتحانات داخلی و نهایی بررسی شد. از نهم خرداد ماه ثبت نمرات ارزشیابی در ابتدایی و آغاز امتحانات داخلی را برای دانش آموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم خواهیم داشت.
آذرکیش با بیان اینکه بر اساس تقاضای مردم و معلمان و دانشآموزان تمدید و تاخیری در برگزاری امتحانات پیشبینی شده گفت: از نهم خرداد این امتحانات برگزار و نمرات ثبت میشود. اعتقاد بر این است که تداوم یادگیری و استمرار آن یکی از ابزارها و ارکان اصلی پایداری ملی است و در کنار همه برنامههایی که دولت پای کار مردم است، وزارت آموزش و پرورش هم برنامه ریزیهای منسجمی را در این مدت داشته و اعلام کرده، هر سناریوی محتملی که وجود دارد را پیشبینی کرده است.
وی افزود: متناسب با شرایط، آموزش و پرورش سناریوهای مختلفی را در اختیار اولیا و خانوادهها قرار میدهد. درخواست میشود که مردم اخبار رسمی و اصلی را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سامانههای جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند تا کمتر دچار تشویش شوند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جای هیچ نگرانی نیست، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در شورای عالی آموزش و پرورش و هم در وزارت آموزش و پرورش تمهیدات لازم و مقدمات اصلی برنامهها طراحی شده ادامه داد: برخی از تصمیمات فراتر از وزارت آموزش و پرورش است، مراجع ذیصلاح باید به نوعی مجوزهای لازم را برای اجرای برخی برنامهها بدهند تا در تعامل و همکاری کامل با نهادهای امنیتی وزارت آموزش و پرورش برنامهها را پیگیری کند. وزارت آموزش و پرورش آنچه را که آرامش دانشآموزان و سلامت روانی آنها باشد را تضمین و در برنامه لحاظ میکند.
آذرکیش با بیان اینکه سناریوهای طراحی و اعلام شده در بخشنامه فروردین ماه امسال برای ارزشیابی قید شده، هر موقع که مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را برای برگزاری آزمونها بدهند حداقل ۱۵ روز بعد امتحانات نهایی برگزار میشود؛ گفت: تغییری در زمان اگر اتفاق بیفتد با همکاری نهادهایی که تصمیم گیرندگان اصلی هستند، انجام میشود. البته با وزارت علوم به جهت بحث کنکور در همراهی و همکاری هستیم و در طول این مدت هم پیگیریها انجام شده است.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش نیز با تمام توان خود را برای اینکه یادگیری بدون توقف و آموزش در مسیر خود انجام شود، تلاش میکند.
معاون آموزش متوسطه با بیان اینکه در وزارت آموزش و پرورش، آموزش یک مهارت برای دانشآموزان در حال اجراست ادامه داد: طرحهای مختلف و متنوعی دارد از جمله طرح ایران دیجیتال که ناظر بر آموزش به دانشآموزان در حوزههای مرتبط با هوش مصنوعی و دیجیتال است، طرح های متنوع دیگر مانند جشنوارههای نوجوان خوارزمی، جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسرا، مسابقات و جشنوارهها است. در کنار آن آموزش مهارت در هنرستانها را داریم، سال قبل شاهد افزایش ضریب و سهم دانش آموزان در مقطع متوسطه و در هنرستانها بودیم که امسال هم بر اساس تاکید وزیر آموزش و پرورش بر موضوع مهارت آموزی به این موضوع اهمیت داده شده است.
آذرکیش با بیان اینکه در هنرستانها آموزش شایستگیهای عمومی را داریم گفت: شایستگیهای پایه، شایستگیهای غیر فنی و شایستگیهای فنی نیز داریم. تقریبا سه مورد اول در بستر فضای مجازی و الکترونیکی قابل آموزش است که الان هم در حال اجرا است. آموزشهای کارگاهی نیز بر اساس آیین نامه آموزشی دوره متوسطه که از قبل پیش بینی شده اینگونه است که استانداردهای مهارت در شاخه کاردانش و آموزش شایستگیهای فنی در شاخه فنی حرفهای تا پایان شهریور ماه فرصت انجام دارند. الان هم یکی از سیاستهای اصلی وزارت آموزش و پرورش تقویت مهارت آموزش است.
وی در پایان اظهار کرد: دوره متوسطه یکی از راهبردی ترین و کلیدی ترین دوره های تحصیلی به این جهت است که نقطه اتصال بین آموزش و پرورش، آموزش عالی، بازار کار و جامعه را تشکیل میدهد.
