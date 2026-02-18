ناوگان باری استان بوشهر موظف به رعایت الزامات فنی خاص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهابی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی، از ۱۵ فروردین سال آینده ارائه خدمات به آن دسته از ناوگان باری بالای ۳.۵ تن که از مرداد ۱۳۹۵ به بعد تولید شدهاند، تنها در صورت نصب حفاظهای جلو، جانبی و عقب استاندارد و تأیید در بازدید فنی امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: صدور و تمدید معاینه فنی، بارنامه و سایر خدمات مرتبط با فعالیت ناوگان، منوط به نصب حفاظهای مورد تأیید و انطباق با دستورالعملهای فنی است و این موضوع از سوی مراکز معاینه فنی سنگین و شرکتهای حملونقل کالا کنترل خواهد شد.
شهابی درخصوص اهداف اجرای این طرح خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، کاهش شدت سوانح و پیشگیری از خسارات جانی بهویژه در برخورد خودروهای سواری با قسمتهای جلو، جانبی و عقب کامیونها از دلایل این ابلاغیه است.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در پایان یادآور شد: مالکان ناوگان مشمول باید در اسرع وقت نسبت به تجهیز خودروهای خود به حفاظهای استاندارد اقدام کنند تا در فرآیند دریافت خدمات حملونقلی با محدودیت مواجه نشوند.
نظر شما