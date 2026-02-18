به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران درباره پروژه‌های آماده بهره‌برداری اظهار کرد: فاز اول بزرگراه شهید شوشتری، زیرگذر چهار راه قهوه خانه تقاطع خیابان معلم در محدوده منطقه ۱۸، فاز اول و سوم پروژه دوگاز، پارکینگ آژیده، فاز اول پروژه شهر آفتاب، گلوگاه ترافیکی همت-گاندی، پل عابر روددره فرحزاد و زیرگذر حکیم_تعاون از مهمترین پروژه های در دست احداث سازمان فنی و مهندسی است.

وی ادامه داد: از این ۹ پروژه قطعا ۷ پروژه تا قبل از شروع سال جدید افتتاح خواهد شد. معمولا در ۶۰ درصد پروژه‌ها با قرارگاه خاتم همکاری می‌کنیم.

صداقتی در پایان با اشاره به اهمیت این ۹ پروژه خاطرنشان کرد: از ۳ و نیم کیلومتر پروژه دوگاز ۲/۴ دهم کیلومتر افتتاح خواهد شد. مابقی پروژه دوگاز دچار تملک دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم است و باید رفع معاض بشود.