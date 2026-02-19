به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی صبح امروز پنج‌شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان با حضور رئیس‌جمهور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای لرستان اظهار داشت: لرستان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فداکاری در مقابله با ضدانقلاب داخلی و خارجی، بیش از ۶۷۰۰ شهید و صدها جانباز و آزاده تقدیم کرده است و این نشان‌دهنده جانفشانی و پایمردی مردم استان است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به خدمات نظام جمهوری اسلامی افزود: خدمات نظام شگفت‌انگیز بوده و باید از این تلاش‌ها قدردانی کرد، اما آنچه در حال حاضر مهم است، رفع تفاوت و تبعیض بین استان‌هاست.

بهره‌مندی از اعتبارات ملی، کلید توسعه لرستان

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه استان گفت: لرستان استانی سرشار از منابع و استعداد است و با همراهی در مرکز و بهره‌مندی از اعتبارات ملی می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد.

وی خاطرنشان کرد: استاندار با برنامه و طرح مشخص وارد شده است، اما ادامه کار با اعتبارات گذشته راه به جایی نخواهد برد و نیازمند تخصیص اعتبارات ملی متمرکز است. نگاه صرف به ظرفیت مردمی سلحشور استان بدون حمایت مالی کافی، موجب توسعه واقعی نخواهد شد.

ضرورت نگاه ویژه به لرستان

حجت‌الاسلام شاهرخی تأکید کرد: لرستان استانی است با مردمی غیرتمند و با استعداد که شایسته توجه و حمایت ویژه است. برای رسیدن به توسعه پایدار، نه تنها تلاش مدیریتی بلکه تخصیص منابع ملی به صورت متمرکز ضروری است.

وی یادآور شد که با همراهی نهادهای مرکزی و مدیریت جهادی در استان، لرستان می‌تواند به جایگاه واقعی خود در کشور برسد و ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کند.

شاخص‌های اقتصادی لرستان و نیاز به توجه ویژه

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان، اظهار داشت: لرستان بیش از سه دهه است که در شاخص‌های بیکاری و تورم در جایگاه اول تا سوم کشور قرار دارد و این شرایط رمق و انگیزه مردم را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه استان دارای پروژه‌های نیمه‌تمام متعدد در حوزه‌های شبکه ریلی، سدسازی، راه‌های مواصلاتی، بیمارستان‌ها، عمران و آبادانی و فضاهای ورزشی است، گفت: لرستان نیازمند توجه ویژه و تخصیص منابع برای تکمیل این پروژه‌هاست.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به فاصله قابل توجه درآمدها در استان نسبت به میانگین کشوری افزود: عوارض ارزش افزوده و درآمد سرانه در لرستان حدود ۳۰۰ هزار تومان است، در حالی که متوسط کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر نفر است. بنابراین اختصاص اعتبارات آلایندگی، توسعه شبکه ملی اطلاعات، و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.