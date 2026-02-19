«پرونده پلیکان» بسته شد؛ چه کسی پشت پرده ماجرا بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» با ترجمه بابک ریاحیپور، کارگردانی زندهیاد صدرالدین شجره و سردبیری نادر برهانیمرند از جمله آثار رادیویی ماندگاری است که با حضور هنرمندان شناختهشده عرصه تئاتر و رادیو تولید شده است. تنظیم برای رادیوی این اثر بر عهده ایوب آقاخانی بوده است. این نمایش رادیویی بر اساس رمان مطرح جان گریشام در پروژه «از رمان تا نمایش» تولید و پخش شده است.
در سال ۱۹۹۳ فیلم سینمایی «پرونده پلیکان» نیز بر اساس همین رمان با کارگردانی آلن جی پاکولا و با حضور بازیگرانی چون جولیا رابرتز، دنزل واشنگتن و سام شپارد ساخته شد که از فیلمهای موفق سینمای جهان شناخته میشود.
یکی از ویژگیهای نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» حضور ۳ نسل از هنرمندان شناخته شده و حرفهای عرصه بازیگری و رادیو از جمله زندهیادان صدرالدین شجره و احمد آقالو است که با حضور خود اثری به یادماندنی را در عرصه نمایشهای رادیویی رقم زدهاند.
بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرای نقش عبارتند از مهدی نمینیمقدم، سعیده فرضی، علی میلانی، محمد پورحسن، احمد آقالو، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، ایوب آقاخانی، احمد شمسعاصف، پیام دهکردی، رضا مختاری، محمدحسن عشقیان، پیام حسینیان، بیوک میرزایی، نازنین مهیمنی، امیر بختیاری، ماندانا اصلانی، فریده دریامج، محمد مجدزاده، مهدی گیاهی، شهرزاد عبدحق، مونا صفی، مینا شجاع، احمد ایرانیخواه، محمد آقامحمدی، مهدی صباغی، بهروز مسروری، بهرام سرورینژاد، شهین نجفزاده، علی تاجمیر.
ایوب آقاخانی و نازنین مهیمنی دستیاران کارگردان، مریم نشیبا گوینده، فرشاد آذرنیا افکتور، علی حاجینوروزی صدابردار و محمد مهاجر تهیهکننده از دیگر عوامل این نمایش رادیویی هستند.
۲ قاضی به قتل رسیدند و در ایالات متحده آمریکا بلوایی به پا میشود. داربی شاو در این خصوص «پرونده پلیکان» را شکل میدهد که نام اسامی غیرقابل تصوری در پرونده قید شده است. داربی شاو جان خود را در خطر میبیند و مجبور است به صورت مخفیانه زندگی کند. داربی ماجرا را با یک خبرنگار در میان میگذارد. از سوی دیگر در کاخ سفید آشوبی به پیدا شده است.
قتلهای دیگری هم برای مسکوت ماندن این پرونده رخ میدهد ولی ... .
با هم قسمت هفتم و آخرین نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» را با مدتزمان ۲۵ دقیقه و ۵ ثانیه بشنویم.
