به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه صبح امروز پنجشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان که با حضور رئیسجمهور در خرمآباد برگزار شد، با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی این استان، بیان کرد: لرستان از استانهای کهن ایران اسلامی است و نمونه بارز آن قلعه فلکالافلاک است.
وی افزود: جاذبههای گردشگری فراوان و بینظیر، ظرفیتهای بالای فرهنگی و هنری استان و مردمی سلحشور، فرصتهای مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری و جذب گردشگر فراهم کرده است.
شاخصهای اقتصادی و نیاز به توجه
معاون رئیسجمهور در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخصهای اقتصادی، گفت: در لرستان هزار و ۱۴۶ واحد فعال صنعتی وجود دارد و ۱۷۹ واحد صنعتی غیر فعال و ۸۵۱ واحد نیز دارای پروانه تأسیس هستند.
قائمپناه افزود: ۶۶ درصد پروژههای استان کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و این موضوع نیازمند پیگیری و حمایت ویژه است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری لرستان در پاییز سال گذشته ۷.۲ درصد بود و امسال به ۷.۸ درصد افزایش یافته است، تأکید کرد: استان در این شاخص از رتبه چهار به ۱۵ کشور رسیده و لازم است با برنامهریزی و جذب سرمایه، فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد شود.
توجه ویژه به زیرساختها
قائمپناه با اشاره به زیرساختهای راه و حمل و نقل، اظهار داشت: لرستان رتبه ۲۸ کشور در راههای روستایی، رتبه ۹ در طول آزادراهها و رتبه ۳۰ کشور در حوزه آب آشامیدنی دارد.
وی افزود: ارتقای حوزه راهها و جذب پزشک برای استان ضروری است، زیرا تعداد تختهای بیمارستانی نیز از میانگین کشوری پایینتر است و نیازمند توجه ویژه دولت است.
تنشهای آبی و توسعه انرژیهای نو
جعفر قائمپناه معاون رئیسجمهور با اشاره به مشکلات حوزه آب در لرستان، اظهار داشت: در شهرستانهای کوهدشت، خرمآباد، بروجرد، الیگودرز و ازنا تنشهای آبی وجود داشته که نیازمند اقدامات فوری و پایدار است.
وی همچنین به توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط قوت لرستان رضایت مردم از خدمات گازرسانی، برقرسانی و آبرسانی است، اما کمترین رضایت مربوط به فضاهای ورزشی و تفریحی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
اشتغال و پروژههای نیمهتمام، اولویت مردم
معاون رئیسجمهور رفع بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی، توجه به زیرساختها و اتمام پروژههای نیمهکاره را از مهمترین مطالبات مردم لرستان دانست و افزود: در مجموع باید نسبت به اخذ رضایت مردم با جدیت عمل شود و شاخصهای رضایتمندی استان ارتقا یابد.
قائمپناه تأکید کرد: جلب رضایت مردم اولویت اصلی ما در سفرهای استانی است و تلاش میکنیم عدالت را در تخصیص اعتبارات رعایت کنیم و وعدههایی ندهیم که نتوانیم آنها را عملیاتی کنیم.
تخصیص ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار و حمایت از بخش خصوصی
وی با اشاره به اعتبارات تصویبشده برای لرستان، اعلام کرد: در این سفر ۲۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۲۰۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای استان در نظر گرفته شده که در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان است.
قائمپناه همچنین از آمادگی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری ۵۵ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد و افزود: حوزههای آب، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و سایر زیرساختها از جمله محورهای اصلی در اختصاص اعتبارات لرستان بوده است.
نظر شما