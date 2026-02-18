به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهمنامه در راستای استقرار حکمرانی مبتنی بر داده و با هدف ساماندهی، تکمیل و بهرهبرداری از دادههای مکانی و توصیفی مدارس کشور منعقد شد و به امضای سیداسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور؛ و محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، رسید.
بر اساس مفاد این توافق، پایگاه داده مکانی مدارس در بستر سامانه زیرساخت دادههای مکانی (SDI) سازمان نقشهبرداری کشور و با استفاده از دادههای مبتنی بر کدپستی در چارچوب نظام ملی نشانی مکانمحور (GNAF) ایجاد میشود. همچنین ایجاد و تکمیل پایگاه داده مکانی مدارس مشمول با تعیین و تصویب کارگروه مشترک اجرایی و بهرهبرداری از آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط در دستور کار قرار گرفت.
مسوولیت شرکت ملی پست در تکمیل دادهها
بر اساس این تفاهمنامه، شرکت ملی پست ایران مسوولیت جمعآوری، تکمیل و صحتسنجی اطلاعات مکانی و توصیفی مدارس، اعم از دولتی و حسب مورد غیردولتی، را با محوریت کدپستی و مطابق با استانداردهای مصوب بر عهده گرفت.
محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در مراسم امضای این تفاهمنامه از این همکاری بهعنوان گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای حکمرانی دادهمحور کشور یاد کرد و آن را زمینهساز بهرهبرداری بهینهتر از دادهها در نهادهای تصمیمساز از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور دانست.
وی نشانی را یک دارایی حاکمیتی عنوان کرد و استانداردسازی و یکپارچهسازی دادههای نشانی را ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای خدمات از حوزههای امدادی و اورژانسی تا سطوح کلان سیاستگذاری ارزیابی کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران همچنین شبکه گسترده توزیع پستی تا دورترین نقاط روستایی را ظرفیتی کمنظیر برای جمعآوری، بهروزرسانی و راستیآزمایی دادهها دانست و همافزایی توان میدانی شبکه پستی با زیرساختهای SDI، نقشه و GNAF را فرصتی مهم برای بهروزرسانی دقیق دادههای مدارس کشور معرفی کرد.
نقش زیرساخت دادههای مکانی در تصمیمسازی
سیداسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور؛ نیز در این مراسم بر ضرورت بهرهگیری ملی از ظرفیت دستگاههای اجرایی تأکید کرد و زیرساخت دادههای مکانی را یکی از مهمترین سرمایههای ملی در حوزه حکمرانی دادهمبنا برشمرد.
وی با اشاره به روند روبهرشد حکمرانی دادههای مکانی در سطح جهان و کشور، نقش این دادهها را در تصمیمسازیهای کلان تعیینکننده دانست و اعلام کرد سامانه زیرساخت دادههای مکانی (SDI) بهعنوان الگویی بینالمللی، ظرفیت تجمیع و یکپارچهسازی صدها هزار لایه نقشه و اطلاعات دستگاههای مختلف را برای استفاده تصمیمگیران فراهم میکند.
