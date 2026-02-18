کشف سلاح شکاری غیر مجاز در میامی؛ ۳ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی، اظهار داشت: طرح امنیت محله محور همچنان با قوت برای ایجاد آرامش شهروندان در دست اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه کوچکترین تحرکات از نظر پلیس برای برقراری امنیت پایدار پنهان نمی ماند، افزود: در این راستا با هر فرد یا گروهی که نظم و امنیت عمومی را برهم زد برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی میامی با تاکید بر اینکه پلیس همه تلاش و توان خود را برای ایجاد آسایش شهروندان به کار گرفته است، ابراز داشت: پلیس در راستای اجرای این ماموریت موفق به کشف سلاح شکاری غیر مجاز در میامی شده است.

موسوی با اشاره به اینکه کشف سه قبضه سلاح از دستاوردهای این طرح بوده است، تاکید کرد: سه متهم نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متخلفان برای رسیدگی به پرونده شان به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: تلاش نیروی انتظامی برای تداوم حفظ آرامش و امنیت شهروندان ادامه دار است.