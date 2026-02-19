در چه کشورهایی پنجشنبه روز اول ماه رمضان است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که برخی کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر و کویت، امروز چهارشنبه (۲۹ بهمن ماه) را روز اول ماه رمضان اعلام کرده‌اند، در مصر، مفتی اعظم این کشور دربیانیه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که هلال ماه رمضان دیده نشده است. بنابراین، چهارشنبه آخرین روز شعبان و پنجشنبه اولین روز رمضان خواهد بود.

شورای تحقیقات و مطالعات شرعی در دارالافتاء لیبی، اعلام کرد که چهارشنبه آخرین روز شعبان و پنجشنبه اولین روز رمضان خواهد بود.

شیخ هشام بن محمود، مفتی اعظم تونس، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که پنجشنبه اولین روز رمضان خواهد بود.

در الجزایر، کمیته ملی رویت هلال و مراسم مذهبی، وابسته به وزارت امور دینی و اوقاف، اعلام کرد که پنجشنبه اولین روز رمضان خواهد بود، زیرا هلال ماه دیده نشده است.

در سوریه، کمیته ملی رویت هلال اعلام کرد که چهارشنبه آخرین روز شعبان و پنجشنبه اولین روز رمضان خواهد بود.

احمد الحسنات، مفتی اعظم اردن، اعلام کرد که پنجشنبه، پس از عدم رویت هلال ماه، اولین روز ماه رمضان خواهد بود.

سلطنت عمان بر اساس محاسبات نجومی اعلام کرد که پنجشنبه، ۱۹ فوریه، اولین روز ماه رمضان سال ۱۴۴۷ هجری قمری خواهد بود.

یک هفته پیش، دفتر آیت الله العظمی علی سیستانی، بالاترین مرجع مذهبی شیعه در عراق، تقویم ماه رمضان سال ۱۴۴۷ هجری قمری را منتشر کرد که نشان می‌داد پنجشنبه اولین روز ماه مبارک خواهد بود.

مراکش و موریتانی روز چهارشنبه برای رویت هلال ماه خواهند رفت و روز سه‌شنبه برای آنها ۲۸ شعبان است.

در عربستان سعودی، دیوان عالی کشور رؤیت هلال ماه رمضان را شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد و چهارشنبه را اولین روز ماه مبارک اعلام کرد.

در قطر، کمیته رؤیت هلال در وزارت اوقاف و امور اسلامی، چهارشنبه را اولین روز ماه مبارک اعلام کرد.

در امارات متحده عربی، دادگاه ریاست جمهوری رؤیت هلال ماه رمضان را اعلام کرد و چهارشنبه را اولین روز ماه مبارک اعلام کرد.

در بحرین، مرجع رؤیت شرعی گزارش داد که هیچ کس برای شهادت به رؤیت هلال ماه حاضر نشده است. با این حال، رؤیت آن در عربستان سعودی تأیید شد و بنابراین، چهارشنبه اولین روز ماه مبارک اعلام شد.

در کویت، مرجع رؤیت شرعی روز چهارشنبه رؤیت هلال ماه رمضان را اعلام کرد و چهارشنبه را اولین روز ماه مبارک اعلام کرد.

در یمن، وزارت اوقاف و ارشاد، چهارشنبه را پس از رؤیت هلال ماه، اولین روز ماه مبارک اعلام کرد.

در عراق، اداره اوقاف اهل سنت در بیانیه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که چهارشنبه اولین روز ماه رمضان است.

وزارت اوقاف و امور مذهبی در منطقه کردستان در شمال عراق اعلام کرد که چهارشنبه آغاز ماه مبارک رمضان است.

در فلسطین، مفتی اعظم قدس و سرزمین‌های فلسطینی، شیخ محمد حسین، از رویت هلال ماه رمضان خبر داد و چهارشنبه را اولین روز ماه رمضان اعلام کرد.

در لبنان، مفتی اعظم جمهوری، شیخ عبداللطیف دریان، اظهار داشت که چهارشنبه اولین روز ماه رمضان است، زیرا هلال ماه «در چندین کشور عربی و اسلامی» دیده شده است.

به همین ترتیب، دفتر امور مذهبی مرجع فقید شیعه، محمد حسین فضل الله، در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهارشنبه اولین روز ماه رمضان است و عید فطر جمعه ۲۰ مارس است.

در سودان، شورای فقه اسلامی چهارشنبه را اولین روز ماه رمضان اعلام کرد.

در سومالی، وزارت اوقاف و امور مذهبی چهارشنبه را به عنوان اولین روز ماه رمضان اعلام کرد.

در جیبوتی، شورای عالی اسلامی وزارت اوقاف مذهبی تأیید کرد که چهارشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است.