آغاز دومین مرحله از اردوی انتخابی ملی پوشان فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، مرحله جدید اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از صبح امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. در این مرحله، ۲۴ بازیکن دعوتشده تمرینات خود را مطابق برنامهریزی کادر فنی برگزار میکنند تا عملکردشان از جنبههای مختلف فنی، تاکتیکی و بدنی مورد بررسی قرار گیرد.
این اردو به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و بازیکنان در بخشهای مختلف از جمله تمرینات تکنیکی، برنامههای تاکتیکی در قالب کارهای گروهی، بازیهای درونتیمی و سنجشهای آمادگی جسمانی ارزیابی میشوند.
کادر فنی تلاش دارد با بررسی دقیق شاخصهایی همچون کیفیت تصمیمگیری در شرایط مسابقه، هماهنگی تیمی، سرعت انتقال از دفاع به حمله و بالعکس، و همچنین توان بدنی بازیکنان، بهترین نفرات را شناسایی کند.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی به همراه امنه محمودی و نسیم مهاجرانی روند ارزیابی بازیکنان را زیر نظر دارند.
کادر فنی در این مرحله ضمن توجه به توانمندیهای فردی، بر انضباط تاکتیکی، درک بازی و میزان هماهنگی بازیکنان با ساختار تیمی نیز تأکید ویژهای دارد.
