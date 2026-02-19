۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

خرمای ۳۰۰ هزار تومانی در بازار رمضان خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی از آغاز توزیع خرمای تنظیم بازار با نرخ حمایتی و افزایش ۵۰ درصدی ذخیره میوه شب عید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی صبح پنج شنبه در ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اجرای برنامه تأمین اقلام اساسی ویژه ماه رمضان و روزهای پایانی سال گفت: خرمای تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان در سطح استان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به آغاز عرضه این محصول در شهرستان‌ها اظهار کرد: برای تأمین خرمای باکیفیت، از ماه‌های گذشته خرید از مناطق تولیدکننده انجام و ذخیره‌سازی لازم صورت گرفت تا در ایام پرتقاضا مشکلی در بازار ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه نرخ خرمای مشابه در بازار آزاد بالاتر است، افزود: با هدف حمایت از خانوارها، قیمت عرضه کمتر از نرخ‌های متداول تعیین شده و توزیع از ابتدای هفته جاری آغاز شده است.

رضوی میزان ذخیره اولیه خرما را ۱۰ تن اعلام کرد و گفت: در صورت افزایش تقاضا، امکان تأمین مجدد از ذخایر ملی وجود دارد و تا پایان ماه مبارک رمضان کمبودی پیش‌بینی نمی‌شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان همچنین به برنامه میوه شب عید اشاره کرد و افزود: امسال حجم ذخیره‌سازی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در مجموع ۳۰۰ تن شامل ۱۵۰ تن سیب و ۱۵۰ تن پرتقال برای ایام نوروز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: سیب مورد نیاز از استان آذربایجان غربی تهیه و در سردخانه‌ها نگهداری شده که بخش عمده آن وارد استان شده و بقیه نیز به‌زودی منتقل می‌شود. پرتقال نیز از مناطق جنوبی کشور تأمین خواهد شد تا عرضه به‌موقع انجام گیرد.

رضوی درباره قیمت نهایی میوه شب عید گفت: نرخ قطعی هنوز اعلام نشده و پس از جمع‌بندی نهایی تعیین می‌شود، اما تلاش بر این است که این محصولات با کمترین قیمت ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.

