به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور، اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‌های دارای «شرایط خاص» در مرحله پذیرش ظرفیت خالی مانده در رشته‌های تحصیلی دوره‌های کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی را در اطلاعیه ای اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

بدین‌وسیله از متقاضیانی که اسامی آنان در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی درج شده است، دعوت می‌نماید از روز شنبه به تاریخ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه، معاینه، صلاحیت‌های‌ عمومی‌ و سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

ضمناً عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته‌محل یا رشته‌محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت و هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست. لذا به متقاضیان تأکید می‌شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمایند.

شایان ذکر است، به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجۀ مصاحبه و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تأیید شود.