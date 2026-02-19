به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی صبح امروز پنج‌شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان که با حضور رئیس‌جمهور در خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: شب گذشته با لطف و عنایت رئیس‌جمهور، جلسه‌ای بیش از دو ساعت با مجمع نمایندگان استان برگزار شد و در این نشست، ایشان به‌صورت کامل در جریان مسائل و مطالبات لرستان قرار گرفتند.

همدلی مسئولان؛ سرمایه اجتماعی لرستان

وی با بیان اینکه امروز نویدبخش‌ترین نکته برای لرستان، همدلی میان مسئولان استان است، افزود: خوشبختانه فضای هماهنگی و همراهی مناسبی میان مدیران اجرایی، نمایندگان و سایر ارکان تصمیم‌ساز استان شکل گرفته که می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات باشد.

لزوم توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساخت‌های حمل‌ونقل

رئیس مجمع نمایندگان لرستان با تأکید بر ضرورت تمرکز دولت بر پروژه‌هایی که کمتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: انتظار داریم توجه ویژه‌ای به حوزه راه و راه‌آهن استان صورت گیرد، چراکه این بخش‌ها نقش محوری در توسعه اقتصادی و اتصال لرستان به شبکه ملی حمل‌ونقل دارند.

مدیریت منابع آب؛ مطالبه جدی مردم لرستان

کاظمی با اشاره به خروج سالانه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب از لرستان، تصریح کرد: در سیل سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ همت خسارت به شهرستان پل‌دختر وارد شد، در حالی که با چنین اعتباری می‌شد چندین سد در استان احداث کرد. انتظار داریم برای سدهای مطالعه‌شده لرستان دستور ویژه صادر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، لرستان به بهشت تبدیل خواهد شد.

ردیف بودجه مستقل برای استان‌های زاگرس‌نشین

وی با تأکید بر لزوم اختصاص ردیف بودجه‌ای ویژه برای استان‌های زاگرس‌نشین، افزود: لرستان حلقه اتصال سه استان مرزی کشور است و ایجاد بندر خشک در این استان می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات واردات کالا و اشتغال را برطرف کند.

سد معشوره؛ گره‌گشای مشکلات استان

رئیس مجمع نمایندگان لرستان با اشاره به اهمیت سد معشوره، گفت: بسیاری از مشکلات استان با اجرای این سد قابل حل است و انتظار می‌رود در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

مطالبات حوزه درمان، گردشگری و صنعت

کاظمی با تأکید بر لزوم تکمیل بیمارستان رازی کوهدشت و توجه به منطقه گردشگری شیرز، افزود: راه‌آهن دورود ـ بروجرد ـ ملایر از مطالبات جدی نماینده مردم بروجرد است.

وی همچنین اجرای سد دهجانی، شبکه سدهای حوضیان و خان‌آباد و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را از دیگر خواسته‌های نمایندگان استان برشمرد.

جلوگیری از رکود سرمایه‌های ملی در لرستان

رئیس مجمع نمایندگان لرستان با اشاره به پروژه فولاد ازنا، گفت: با سرمایه‌گذاری ۳۰ همتی، نباید به دلیل کمبود سه همت، چنین سرمایه عظیمی معطل بماند.

وی همچنین بر لزوم تکمیل کمربندی دورود با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار، اخذ ماده ۲۳ برای سد ماربره و اجرای سد ده‌پلوان تأکید کرد.

تکمیل پروژه‌های عمرانی و صنعتی لرستان

کاظمی، خواستار پرداخت خسارت به ماشین‌سازی بروجرد، تکمیل سد «آبسرده» با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد، استمهال بدهی کارخانه فروآلیاژ ازنا و سیمان دورود، و اختصاص اعتبار برای تکمیل تصفیه‌خانه «الشتر» و تونل «اسپژ» شد.

وی همچنین بر تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن دورود - خرم‌آباد و ساخت تونل سد «مخملکوه» تأکید کرد و خواستار احیای کارخانه‌های پارسیلون و یخچال‌سازی خرم‌آباد شد.

اولویت تکمیل راه‌ها و زیرساخت‌های پلدختر و معمولان

کاظمی با اشاره به اهمیت تکمیل راه‌آهن دورود - خرم‌آباد - اندیمشک، که از پلدختر و معمولان عبور می‌کند، گفت: ۵۰ کیلومتر از جاده خرم‌آباد - معمولان - پلدختر در سیل سال ۹۸ تخریب شد و قطعه یک این مسیر ۱۲ کیلومتری تا قبل از عید افتتاح می‌شود، اما مطالبه جدی مردم ادامه احداث این جاده است.

وی افزود: اختصاص اعتبار برای ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی هشت‌گانه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، که در جریان سیلاب تخریب شدند، نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

مطالبه مردم برای جبران خسارت سیلاب

رئیس مجمع نمایندگان لرستان تأکید کرد: احداث سدهای «چول هول» و «بن لار» که مطالعات آن‌ها انجام شده، از دیگر خواسته‌های مردم است. مهم‌تر از همه، پرداخت خسارت کشاورزان و باغداران پلدختر در سیلاب سال ۹۸ است که با وجود سه بار پیگیری در سازمان مدیریت هنوز جبران نشده است.

کاظمی در پایان سخنان خود، بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه‌ها و تحقق عدالت در توزیع اعتبارات و امکانات برای مناطق آسیب‌دیده استان تأکید کرد.