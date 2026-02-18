به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال از ۲۵ بهمن‌ماه گفت: این طرح به‌صورت مستمر تا ۱۴ فروردین‌ماه ادامه دارد و گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، روزانه در دو نوبت صبح و عصر، با حضور رؤسای شعب سیار تعزیرات، بازار کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان و خرید شب عید را رصد و کنترل می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح عملکرد روزهای ابتدایی اجرای طرح افزود: در چهار روز نخست اجرای طرح نظارتی رمضان و نوروز، ۷۹۶ گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و در مجموع پنج هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از مراکز خرید و واحدهای عرضه انجام گرفت.

رایگانی ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها، یک هزار و ۵۰۴ واحد متخلف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل و به شعب تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارجاع شد. همچنین سه هزار و ۷۳۴ واحد صنفی بدون تخلف بودند.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: نظارت بر عدم احتکار، اختفا و توزیع نامناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار، با جدیت دنبال می‌شود و این روند نظارتی تا پایان ماه مبارک رمضان و پس از آن تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.