به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده عرضه خارج شبکه ۲۶۹ هزار و ۷۲۳ کیلوگرم گندم به ارزش ۵۵ میلیارد و ۲۹۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۱۰ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد، سربازان گمنام امام‌زمان (عج) کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال کردند.