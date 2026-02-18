۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۹

اجرای طرح نظارتی ویژه بازار ماه رمضان در کردستان با مشارکت دستگاه‌ها

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از اجرای طرح نظارتی ویژه بازار ماه رمضان تا ۱۴ فروردین خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای تشدید نظارت بر واحدهای صنفی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح چهارشنبه در جلسه طرح نظارتی ویژه ماه رمضان اظهار کرد: در این طرح از ظرفیت دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی، راهداری و سایر نهادهای مرتبط استفاده شده است.

وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک نظارتی مکمل اقدامات روزانه دستگاه‌ها است، افزود: این گشت‌ها به معنای آغاز یک اقدام جدید نیست، بلکه تقویت‌کننده نظارت‌های مستمر و روتین دستگاه‌هایی است که سال‌ها در این حوزه فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تاکید بر ضرورت استفاده از کارشناسان تخصصی در بازرسی‌ها، گفت: حضور کارشناسان باعث افزایش دقت در تشخیص تخلفات می‌شود و در حوزه‌هایی مانند قصابی‌ها، نانوایی‌ها و سایر واحدهای صنفی نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد.

رحیمیان ادامه داد: در قالب این طرح، هر دستگاه می‌تواند از نیروهای خود برای همراهی در گشت‌ها استفاده کند و لزومی ندارد همه افراد حتما متخصص همان حوزه باشند، چرا که کارشناسان تخصصی در کنار تیم حضور دارند.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف، دستگاه متولی می‌تواند در همان محل نسبت به تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی اقدام کند و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای تسریع در رسیدگی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه این طرح تا ۱۴ فروردین ادامه دارد، گفت: دستگاه‌ها در هر ساعت از شبانه‌روز و حتی پس از افطار نیز می‌توانند در گشت‌های نظارتی حضور داشته باشند.

رحیمیان با تاکید بر هماهنگی کامل دستگاه‌ها در مرکز استان، افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی در ایام ماه رمضان و نوروز است.

مشارکت رسانه‌ها در گشت‌های مشترک، تشدید نظارت بر بازار، توجه به خرید میوه و خرما ویژه ایام رمضان، نظارت بر رستوران و غذاخوری‌ها در ایام رمضان و تامین خودرو و تامین نیروی انسانی برای گشت و بازرسی با مشارکت ادارات عضو این جلسه از جمله مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه سازمان (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۰۱) ضابطان سازمان تعزیرات حکومتی عبارتند از: کلیه ضابطان دستگاه قضایی و ماموران، بازرسان و ناظران وزارتخانه‌های: بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته به آنها، اتحادیه‌ها و اصناف؛ بازرسان و ناظران کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و تشکل‌های دارای مجوز قانونی با معرفی وزارتخانه ذیربط با رعایت سلسله مراتب سازمانی و در حدود صلاحیت خود، در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان در صورت دارا بودن شرایط وثاقت و امانت و پس از فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها (حسب مورد).

