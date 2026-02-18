به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح چهارشنبه در جلسه طرح نظارتی ویژه ماه رمضان اظهار کرد: در این طرح از ظرفیت دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی، راهداری و سایر نهادهای مرتبط استفاده شده است.

وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک نظارتی مکمل اقدامات روزانه دستگاه‌ها است، افزود: این گشت‌ها به معنای آغاز یک اقدام جدید نیست، بلکه تقویت‌کننده نظارت‌های مستمر و روتین دستگاه‌هایی است که سال‌ها در این حوزه فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تاکید بر ضرورت استفاده از کارشناسان تخصصی در بازرسی‌ها، گفت: حضور کارشناسان باعث افزایش دقت در تشخیص تخلفات می‌شود و در حوزه‌هایی مانند قصابی‌ها، نانوایی‌ها و سایر واحدهای صنفی نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد.

رحیمیان ادامه داد: در قالب این طرح، هر دستگاه می‌تواند از نیروهای خود برای همراهی در گشت‌ها استفاده کند و لزومی ندارد همه افراد حتما متخصص همان حوزه باشند، چرا که کارشناسان تخصصی در کنار تیم حضور دارند.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف، دستگاه متولی می‌تواند در همان محل نسبت به تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی اقدام کند و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای تسریع در رسیدگی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه این طرح تا ۱۴ فروردین ادامه دارد، گفت: دستگاه‌ها در هر ساعت از شبانه‌روز و حتی پس از افطار نیز می‌توانند در گشت‌های نظارتی حضور داشته باشند.

رحیمیان با تاکید بر هماهنگی کامل دستگاه‌ها در مرکز استان، افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی در ایام ماه رمضان و نوروز است.

مشارکت رسانه‌ها در گشت‌های مشترک، تشدید نظارت بر بازار، توجه به خرید میوه و خرما ویژه ایام رمضان، نظارت بر رستوران و غذاخوری‌ها در ایام رمضان و تامین خودرو و تامین نیروی انسانی برای گشت و بازرسی با مشارکت ادارات عضو این جلسه از جمله مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه سازمان (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۰۱) ضابطان سازمان تعزیرات حکومتی عبارتند از: کلیه ضابطان دستگاه قضایی و ماموران، بازرسان و ناظران وزارتخانه‌های: بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته به آنها، اتحادیه‌ها و اصناف؛ بازرسان و ناظران کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و تشکل‌های دارای مجوز قانونی با معرفی وزارتخانه ذیربط با رعایت سلسله مراتب سازمانی و در حدود صلاحیت خود، در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان در صورت دارا بودن شرایط وثاقت و امانت و پس از فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها (حسب مورد).