جنگ ترکیبی علیه انقلاب ادامه دارد؛مسجد محور جهاد تبیین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر چهارشنبه در همایش مبلغان با قدردانی از حضور علما و روحانیون استان، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و هدایت‌های مقام معظم رهبری به برکت خون شهدا و همراهی مردم تداوم یافته و امروز وظیفه همه ما صیانت از این دستاورد بزرگ است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف جمهوری اسلامی افزود: استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های تبلیغاتی خود، جنگ ترکیبی و شناختی گسترده‌ای را علیه انقلاب اسلامی طراحی کرده‌اند و این هجمه‌ها همچنان ادامه دارد.

استاندار گلستان با بیان اینکه مسجد پایگاه اصلی انقلاب اسلامی است، گفت: رئیس‌جمهور، مسجد و معلم‌محوری را از اولویت‌های اساسی می‌داند و تأکید دارد از ظرفیت علما و ائمه جماعات برای روشنگری و جهاد تبیین استفاده شود.

طهماسبی ادامه داد: امروز دشمن از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند، به‌ویژه با هدف قرار دادن نسل دهه هشتادی و نودی، به دنبال ایجاد شبهه و القای ناامیدی است و در مقابل، ما باید حضور مؤثر و سازمان‌یافته در فضای مجازی داشته باشیم.

وی با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه زیرساخت‌ها گفت: پیش از انقلاب بسیاری از روستاهای کشور از حداقل امکانات محروم بودند، اما امروز بیش از ۹۵ درصد شهرها و روستاهای کشور از نعمت گاز، برق و آب برخوردارند و توسعه راه‌ها، سدها، ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی در سراسر کشور گواهی روشن بر خدمات نظام است.

استاندار گلستان تأکید کرد: دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما آنچه ماندگار است، نظام جمهوری اسلامی است و باید خدمات و پیشرفت‌های حاصل‌شده به‌درستی برای مردم و به‌ویژه نسل جوان تبیین شود.

طهماسبی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه اخلاق نبوی و سیره اهل‌بیت(ع) است، خاطرنشان کرد: علما و مبلغان دینی با بهره‌گیری از ظرفیت مسجد و فضای مجازی می‌توانند نقش‌آفرینی مؤثری در ارتقای بصیرت و امید در جامعه داشته باشند.