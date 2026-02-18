۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

غبارروبی و آماده‌سازی ۱۵۰۰ مسجد خوزستان برای ماه رمضان

اهواز - معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان از اجرای آیین غبارروبی و آماده‌سازی یک‌هزار و ۵۰۰ مسجد استان در آستانه ماه رمضان با مشارکت گسترده مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان فرد آقایی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه ای با اشاره به آغاز دهه غبارروبی مساجد اظهار کرد: هم‌زمان با نزدیک شدن به ماه رمضان، تمامی مساجد شهرها و مناطق مختلف استان خوزستان با حضور پرشور مردم خداجو در حال غبارروبی، نظافت و آماده‌سازی برای میزبانی از روزه‌داران و نمازگزاران هستند.

وی افزود: آیین غبارروبی مساجد در یک هزار و ۵۰۰ مسجد استان در حال برگزاری است و این برنامه با هدف فراهم‌سازی فضای معنوی و مناسب برای ماه میهمانی خدا اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی ماه رمضان گفت: در ایام این ماه مبارک، بیش از دو هزار مبلغ دینی به مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند تا با برگزاری مراسم مذهبی، جلسات تفسیر قرآن، احکام و برنامه‌های فرهنگی، در ارتقای معنویت جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: مساجد در ماه مبارک رمضان کانون اصلی فعالیت‌های دینی و فرهنگی خواهند بود و حضور مردم و روحانیون، نقش مهمی در پویایی هرچه بیشتر این اماکن مقدس ایفا می‌کند.

