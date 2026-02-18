به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احسان فرد آقایی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه ای با اشاره به آغاز دهه غبارروبی مساجد اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ماه رمضان، تمامی مساجد شهرها و مناطق مختلف استان خوزستان با حضور پرشور مردم خداجو در حال غبارروبی، نظافت و آمادهسازی برای میزبانی از روزهداران و نمازگزاران هستند.
وی افزود: آیین غبارروبی مساجد در یک هزار و ۵۰۰ مسجد استان در حال برگزاری است و این برنامه با هدف فراهمسازی فضای معنوی و مناسب برای ماه میهمانی خدا اجرا میشود.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خوزستان همچنین با اشاره به برنامههای فرهنگی و تبلیغی ماه رمضان گفت: در ایام این ماه مبارک، بیش از دو هزار مبلغ دینی به مناطق مختلف استان اعزام میشوند تا با برگزاری مراسم مذهبی، جلسات تفسیر قرآن، احکام و برنامههای فرهنگی، در ارتقای معنویت جامعه نقشآفرینی کنند.
وی تأکید کرد: مساجد در ماه مبارک رمضان کانون اصلی فعالیتهای دینی و فرهنگی خواهند بود و حضور مردم و روحانیون، نقش مهمی در پویایی هرچه بیشتر این اماکن مقدس ایفا میکند.
