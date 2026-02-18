بهره برداری از ۱۵طرح اقتصادی مردمی بسیج در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هوشنگ جانشین فرماندهی سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام گفت: سازمان بسیج مولود انقلاب اسلامی است و با نفس قدسی حضرت امام(ره) تشکیل شده و اقدامات خیلی خوبی را هم در راستای استمرار انقلاب اسلامی و در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی انجام داده است.

وی مأموریت بنیاد تعاون بسیج را در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در زمینه اصول اقتصاد مقاومتی مردمی برشمرد و افزود: گروه اقتصادی مردمی بنیاد تعاون بسیج برای مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تهدیدات با حضور خود مردم در عرصه های مختلف فعالیت می کند.

جمشیدی تصریح کرد: امروز سومین آیین بهره برداری از طرح های گروه اقتصادی مردمی بنیاد تعاون بسیج همزمان با کشور انجام شد، که در استان چهارمحال بختیاری و سپاه قمربنی هاشم نیز تعداد ۱۵ طرح رونمایی شد.

وی گفت: این طرح ها در بخش های مختلف کشاورزی، دامداری، صنایع دستی هستند که با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان برای ۳۰۹ نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم اشغال پایدار ایجاد می کنند.

رامین طباطبایی نماینده گروه اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون بسیج مستضعفین هم در حاشیه این جلسه گفت: لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی، مشارکت با مردم از طریق مدل های طراحی شده تخصصی و بر اساس بوم منطقه هست.

وی افزود: بنیاد تعاون بسیج، ۶مدل را برای این منظور طراحی کرده، که از جمله آنها می توان به مدل‌های؛ افزایش بهره‌وری در زمینه های شیلات، دام سبک، کشاورزی، صنایع دستی، صنایع تبدیلی و پوشاک ایرانی اسلامی اشاره کرد.

طباطبایی ادامه داد: امروز ۳۶۵ طرح در سی و یک استان کشور به مناسبت «روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» توسط گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج افتتاح می شود که پانزده طرح مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با جهش ده برابری نسبت به سال های گذشته است.