به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر پنج‌شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به یافته‌های باستان‌شناسی در تپه‌های سگزآباد اظهار کرد: آثار به‌دست‌آمده از این محوطه نشان می‌دهد نخستین نشانه‌های فلزکاری و فعالیت‌های صنعتی در این منطقه شکل گرفته و قزوین از همان آغاز در مسیر تولید و مبادله قرار داشته است.

وی ادامه داد: در دوره‌های مختلف تاریخی، نشانه‌های رونق اقتصادی قزوین به‌وضوح دیده می‌شود؛ از بازار تاریخی قزوین با قدمتی بیش از هزار سال گرفته تا کاروانسراهای بزرگ و شاخصی همچون کاروانسرای سعدالسلطنه که بیانگر شکوه بازرگانی این شهر در گذشته است.

معاون استاندار قزوین با اشاره به حضور پررنگ خاندان‌های تاجر، از جمله یزدی‌ها و اردکانی‌ها، در این شهر افزود: استقرار این خانواده‌ها در قزوین نشان‌دهنده جذابیت اقتصادی و موقعیت ممتاز استان در شبکه مبادلات تجاری کشور بوده است.

احمدپور با بیان اینکه امروز نیز قزوین جایگاه راهبردی خود را حفظ کرده است، گفت: این استان به‌عنوان یکی از کریدورهای مهم تجاری کشور، نقش مؤثری در اتصال شبکه بازرگانی ایران به اروپا ایفا می‌کند که همین موضوع بر اهمیت اقتصادی و ژئواکونومیک آن می‌افزاید.

وی با اشاره به تحولات پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: توسعه نواحی صنعتی در قزوین به‌صورت چشمگیری شتاب گرفت و با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، توزیع صنایع در سطح استان متوازن‌تر شد؛ به‌گونه‌ای که امروز این روند به مرحله‌ای مطلوب رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: صنایع استان دیگر به مونتاژ محدود نیست و شاهد رشد واحدهای دانش‌بنیان و تربیت نیروی انسانی متخصص هستیم که می‌تواند مزیت رقابتی قزوین را در سطح ملی تقویت کند.

احمدپور با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، اجرای طرح تک‌نرخی شدن ارز را اقدامی جسورانه توصیف کرد و گفت: این تصمیم با تدبیر رئیس‌جمهور و همراهی تیم اقتصادی دولت به اجرا درآمد و می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در اقتصاد باشد.

وی همچنین به اجرای برنامه «چهارشنبه‌های صنعتی» در استان اشاره کرد و افزود: این برنامه نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به بخش تولید است؛ به‌طوری که از مجموع ۲۸ همت تسهیلات بانکی پرداخت‌شده، حدود ۲۴ همت به بخش صنعت اختصاص یافته است.

معاون استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، مدیریت بازار و بهبود معیشت مردم از اولویت‌های جدی دولت است و پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، لازم است مطالبات و دغدغه‌های معیشتی جامعه با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود تا اعتراض‌ها و خواسته‌های مردم بی‌پاسخ نماند.