بیانیه سازمان نظام پزشکی پیرامون چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام پزشکی پیرامون چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنانمان در حوادث دی‌ماه بیانیه ای را صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

« اربعین درگذشت جمعی از هموطنان عزیزمان در حوادث دی‌ماه را تسلیت عرض نموده، برای همه آنان طلب مغفرت الهی و برای خانواده‌های محترمشان آرزوی تسلای خاطر و صبر جمیل داریم.

یاد و نام همه شهدا، به‌ویژه شهدای جامعه پزشکی و به‌خصوص شهیده مظلوم، مرضیه نبوی‌نیا، عضو مامای سازمان نظام پزشکی که مظلومانه حین ارائه خدمت در آتش کینه دشمنان این کشور به شهادت رسید، گرامی می‌داریم.

اعضای جامعه پزشکی و تمامی کادر بهداشت و درمان کشور، در حالی که بار روانی و عاطفی سنگینی ناشی از صدمات واردشده به هموطنان و مراجعان به مراکز درمانی را تحمل می‌کردند، با تمام تعهد، تخصص و با رعایت سوگند و شرافت پزشکی، بدون هیچ‌گونه تبعیضی در رسیدگی به مجروحان و نجات جان هم‌میهنان از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند و همچون گذشته از دل این حادثه نیز سربلند و روسفید بیرون آمدند.

از این‌رو، سازمان نظام پزشکی بر خود وظیفه می‌داند از زحمات تمامی کادر بهداشت و درمان در مراکز دولتی و خصوصی، نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی، مراکز خیریه و سایر مراکز بهداشتی و درمانی صمیمانه تقدیر و تشکر نماید.

سلامتی روزافزون و سربلندی همه مردم عزیز کشورمان را در سایه وفاق، همدلی و انسجام ملی از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.»