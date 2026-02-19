۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

واکنش سازمان نظام پزشکی به مباحث اخیر برنامه «ثریا»

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مطالب مطرح‌شده در برنامه تلویزیونی «ثریا» پیامی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«۱- عنوان درج‌شده در برنامه و بازنشرهای رسانه‌ای آن، مبتنی بر برداشت ناصحیح و فاقد انطباق با محتوای واقعی اظهارات رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی بوده و نسبت دادن هرگونه توهین به ایشان، ادعایی غیرمستند و مردود است. مواضع سازمان نظام پزشکی در موضوع ظرفیت‌پذیری آموزش پزشکی همواره در چارچوب استدلال کارشناسی، مبتنی بر اسناد بالادستی، ملاحظات کیفیت آموزش و حفظ استانداردهای علمی کشور مطرح شده است.

۲- با توجه به اینکه برنامه «ثریا» در موضوعات مختلف از آمار تحلیلی، جداول و نمودارها بهره می‌برد، انتظار می‌رفت در موضوع تعیین ظرفیت‌های پزشکی نیز پیش از طرح یک‌جانبه مطالب، از سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نهاد قانونی و تخصصی مرتبط، دعوت به عمل آید تا دیدگاه‌های کارشناسی این سازمان نیز مبتنی بر مستندات رسمی ارائه شود. عدم اخذ نظر از مرجع تخصصی ذی‌ربط، با اصول حرفه‌ای گفت‌وگوی کارشناسی و توازن رسانه‌ای هم‌خوانی ندارد.

۳- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل برای حضور رئیس‌کل یا نمایندگان کارشناسی خود در برنامه «ثریا»، آمادگی دارد در فضایی تخصصی، مستند و منصفانه، مناظره‌ای کارشناسی پیرامون موضوع ظرفیت‌پذیری دانشجویان پزشکی برگزار نماید تا ابعاد مختلف این مسئله از منظر کیفیت آموزش، زیرساخت‌های بالینی، استانداردهای بین‌المللی و نیازسنجی واقعی کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

بدیهی است طرح مسائل راهبردی حوزه سلامت، نیازمند پرهیز از ادبیات هیجانی و تمرکز بر تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های معتبر و سیاست‌های کلان مصوب کشور است. سازمان نظام پزشکی همواره از گفت‌وگوی علمی، شفاف و مستند استقبال کرده و آن را در راستای منافع ملی و ارتقای نظام سلامت می‌داند.»

کد خبر 6753918
محدثه رمضانعلی

