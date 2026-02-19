کشف ۴۳۶ کیلو تریاک در داراب فارس

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار عزیزاله ملکی با اشاره به اقدامات اخیر پلیس فارس در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و تلاش‌های بی وقفه مجموعه انتظامی استان، گفت: شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و دستور ایست می‌دهند که راننده بدون توجه اقدام به فرار می‌کند.

وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز راننده با استفاده از سیستم دودزا قصد منحرف کردن خودرو ماموران انتظامی داشته است که کارکنان زبده با اقدامات فنی و تخصصی سواری پژو را توقیف می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در بازرسی به عمل آمده از این خودرو ۴۳۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: راننده قاچاقچی پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سردار ملکی به قاچاقچیان هشدار داد: بدانید که چشمان هوشیار پلیس در هر جاده و مکانی همواره بیدار است، تلاش برای انتقال یا توزیع مواد مخدر آن هم در این حجم عظیم جز به نابودی و دستگیری شما و پشیمانی ابدی ختم نخواهد نشد. ما با هوشمندی و اقتدار کامل با سوداگران مرگ برخورد خواهیم کرد.