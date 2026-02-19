به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی مازندران، با شمالی شدن جریانات و عبور موجی از تراز میانی جو، شرایط جوی استان از شامگاه امروز دستخوش تغییر شده و ناپایداری‌ها تا اواخر وقت جمعه ادامه خواهد داشت.

طبق این اطلاعیه، آسمان مازندران طی این مدت با وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما و رگبار باران همراه می‌شود و این شرایط می‌تواند در برخی مناطق موجب آبگرفتگی‌های محلی شود.

هواشناسی استان همچنین نسبت به احتمال آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان هشدار داده و اعلام کرده است که در محورهای کوهستانی، به دلیل افزایش احتمال ریزش سنگ، رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

در این هشدار سطح زرد، به شهروندان توصیه شده ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه، از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.