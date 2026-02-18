سجاد چراغیان دهکردی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت معاینه زودهنگام کودکان اظهار کرد: توصیه میشود هر کودک تا سن ۷ سالگی حداقل یکبار توسط متخصص ارتودنسی معاینه شود تا ناهنجاریهای فکی و دندانی در زمان مناسب شناسایی و کنترل شوند.
وی افزود: بسیاری از مشکلات فک و دندان از سنین پایین آغاز میشوند، اما چون رشد فکها هنوز کامل نشده است، اصلاح آنها در کودکی سادهتر، سریعتر و کمعارضهتر انجام میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به موارد قابل تشخیص در معاینات اولیه گفت: جلو بودن فک پایین، کوچک بودن فک بالا، نامرتبی دندانها و جفت نشدن صحیح آنها از جمله مشکلاتی هستند که اگر زود تشخیص داده شوند، از پیشرفت ناهنجاری جلوگیری میشود.
چراغیان درباره پیامدهای بیتوجهی به این معاینات تصریح کرد: برخی مشکلات خفیف در صورت عدم پیگیری، در سنین بالاتر به ارتودنسیهای طولانیمدت، نهفتگی دندانها و حتی جراحی فک منجر میشوند، در حالی که با یک معاینه ساده میتوان از بسیاری از این درمانهای سنگین پیشگیری کرد.
وی کاهش هزینه و زمان درمان را از مزایای مهم تشخیص زودهنگام دانست و گفت: زمانی که مشکل در مراحل اولیه شناسایی شود، بار مالی و فشار درمانی برای کودک و خانواده بهمراتب کمتر خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر اینکه ناهنجاریهای فکی فقط یک مسئله ظاهری نیستند، خاطرنشان کرد: این مشکلات میتوانند باعث تنفس دهانی، خر و پف شبانه، اختلال در تلفظ حروف و مشکل در جویدن غذا شوند که همگی با ارزیابی بهموقع قابل شناسایی است.
وی گفت: مراجعه برای معاینه ارتودنسی الزاماً به معنای شروع درمان نیست و در بسیاری از موارد تنها پایش سالانه رشد فک و دندانها کافی است؛ اقدامی پیشگیرانه که میتواند سلامت دهان و لبخند کودک را در آینده تضمین کند.
