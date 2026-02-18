به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی فعالان فرهنگی و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، با قدردانی از دبیرخانه این نهضت اظهار کرد: در آستانه ماه قرآن و ماه میهمانی خدا قرار داریم و برگزاری چنین جلساتی می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی دستگاه‌ها برای استفاده حداکثری از این فرصت معنوی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ماه مبارک رمضان برای تعمیق مفاهیم قرآنی در جامعه گفت: طرح «نهضت زندگی با آیه‌ها» یک اقدام مقطعی یا اداری نیست، بلکه راهبردی فرهنگی برای تبدیل معارف قرآن به گفتمان جاری در زندگی مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به فرآیند تولید محتوای این پویش تصریح کرد: انتخاب ۳۰ آیه محوری در هر سال، بر اساس مطالعات دقیق و با توجه به منظومه فکری امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب و اندیشمندان اسلامی انجام می‌شود تا آیات کلیدی متناسب با نیازها و چالش‌های روز جامعه استخراج و به متن زندگی مردم وارد شود.

وی با اشاره به اینکه قرآن کریم بزرگ‌ترین سرمایه ما در عرصه تبیین است، عنوان کرد: در شرایطی که کشور با جنگ ترکیبی و شناختی مواجه است، استناد به آیات الهی می‌تواند روحیه‌بخش و امیدآفرین باشد، همان‌گونه که در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز مشاهده می‌کنیم، اتکای مستمر به ادبیات قرآنی موجب استحکام و اثرگذاری پیام می‌شود.

حسینی با مرور روند اجرای این طرح در سال‌های گذشته گفت: در سال نخست اجرای پویش، مبانی فکری برگرفته از کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» محور کار قرار گرفت و سال گذشته با عنوان «امت پیروز» ادامه یافت و امسال با شعار «ملت قوی» دنبال می‌شود که بر مؤلفه‌های قدرت فردی و اجتماعی از منظر قرآن تأکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: مفاهیم قرآنی همچون امید، استقامت، عزت و اتکال به خداوند، عناصر اصلی تقویت روحیه جامعه در برابر فشارها و تهدیدهاست و باید به‌صورت هنرمندانه و متناسب با گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی ارائه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها و فعالان رسانه‌ای گفت: این اقدام را نباید صرفاً یک تکلیف اداری تلقی کرد؛ چراکه امروز دشمن با بهره‌گیری گسترده از ابزار رسانه و فضای مجازی درصدد تضعیف باورها و ایجاد یأس در جامعه است.

وی ادامه داد: هر یک از دستگاه‌ها هزاران مخاطب دارند و با هم‌افزایی و تولید محتوای هدفمند می‌توان جریان فرهنگی مؤثری ایجاد کرد. در مقابل، رسانه‌های معاند با تمرکز گسترده بر مخاطب ایرانی فعالیت می‌کنند و حجم بالایی از محتوا را برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تولید می‌کنند.

حسینی با تأکید بر اینکه هدف اصلی نهضت «زندگی با آیه‌ها» تبدیل آموزه‌های قرآنی به رفتار و سبک زندگی است، اظهار کرد: قرآن تنها کتاب تلاوت نیست، بلکه کتاب هدایت و برنامه زندگی است و اگر مفاهیم قرآنی به‌درستی تبیین و در زندگی روزمره مردم جاری شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کاهش می‌یابد.

وی با دعوت از دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت فعال در این پویش، تصریح کرد: ماه مبارک رمضان فرصت طلایی برای تعمیق انس با قرآن و تقویت روحیه امید و مقاومت در جامعه است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، از این ظرفیت برای ارتقای فرهنگی استان بهره گرفت.