ماه رمضان بهترین فرصت برای اصلاح خود و دعوت مردم به بندگی خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر چهارشنبه در همایش مبلغان با بیان اهمیت نقش روحانیت در تبیین دین و تقویت ایمان مردم اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی طلایی برای اصلاح رفتار خود و جامعه است. روحانیون باید پیش از دعوت دیگران، خود را اصلاح کنند و در حد توان، الگویی برای مردم باشند.

وی افزود: وظیفه اصلی ما دعوت مردم به بندگی خدا است. تمام انبیا برای همین هدف آمدند و پیام ما نیز باید صادقانه و همراه با تواضع باشد.

نورمفیدی با اشاره به رفتار پیامبر اکرم (ص) در برخورد با مردم خاطرنشان کرد: پیامبر حتی با افرادی که از طبقه پایین جامعه بودند، با احترام و تواضع برخورد می‌کردند. این رفتار سبب اثرگذاری بیشتر دعوت و آموزه‌های دینی می‌شد. ما نیز باید همان مسیر را پیش بگیریم و از حریم‌های غیرضروری و فاصله‌های اخلاقی دوری کنیم.

وی درباره اهمیت اصلاح خود قبل از دعوت دیگران گفت: اگر خودمان اخلاق نیکو را رعایت نکنیم، سخنان ما نمی‌تواند در دل مردم نفوذ کند. باید با توکل، تواضع و رعایت اخلاق اسلامی، اعتماد جامعه را جلب کنیم.

نورمفیدی همچنین به نقش جوانان در ترویج دین اشاره کرد و افزود: ماه رمضان فرصت مناسبی برای جذب جوانان مستعد به حوزه‌های علمیه است. انتخاب افراد شایسته و علاقه‌مند به علوم دینی می‌تواند در تبیین دین و گسترش معارف دینی در جامعه نقش‌آفرین باشد. هدف این نیست که هر کسی وارد حوزه شود، بلکه کسانی باید بیایند که مستعد و جدی باشند و ارزش علمی و معنوی حوزه‌ها را درک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت شرایط حساس کشور گفت: تاریخ نشان داده هر مقطع زمانی اهمیت ویژه‌ای دارد. اکنون نیز اگر غفلت کنیم، خطر آسیب به استقلال، هویت دینی و دستاوردهای تاریخی کشور وجود دارد. از زمان میرزا خان امیرکبیر تا مدرس، شخصیت‌های بزرگی برای حفظ استقلال و آزادی ایران تلاش کردند و امروز نیز باید هوشیار باشیم.

نورمفیدی خطاب به روحانیان استان گفت: ماه رمضان زمان طلایی برای نشر دین، دعوت به عبادت و اصلاح جامعه است. با اخلاق نیکو، تواضع و خودسازی می‌توانیم تأثیرگذاری خود را بر جامعه افزایش دهیم و راه پیامبران را ادامه دهیم.