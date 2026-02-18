سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا فردا پنجشنبه شرایط جوی استان به نسبت پایدار پیش‌بینی می‌شود و آسمان غالباً قسمتی ابری، گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود.

وی با بیان اینکه روند دما افزایشی است، افزود: انتظار داریم فردا پنجشنبه گرم‌ترین روز هفته باشد و بیشینه دما در نقاط مختلف استان به ۳۱ تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد برسد.

ملاحی ادامه داد: در این مدت وزش باد نسبتاً شدید موقتی و در برخی مناطق پدیده گرد و غبار دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از فرداشب با تغییر جهت جریانات جوی و ورود سامانه بارشی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و پدیده گرد و خاک را خواهیم داشت و علاوه بر کاهش دما، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده از بامداد جمعه پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بارش‌ها در برخی ساعات ماهیت رگباری و همراه با رعد و برق خواهد داشت و فعالیت این سامانه تا صبح شنبه تداوم دارد.

ملاحی گفت: با خروج سامانه بارشی از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی استان دوباره به نسبت پایدار خواهد شد.

وی همچنین درباره شرایط دریایی هشدار داد و اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود وضعیت دریا از پنجشنبه شب تا روز شنبه مواج و متلاطم باشد.