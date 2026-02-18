کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای استان طی امروز بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و چادگان و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان است.

وی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز بین ۲۲ و پنج درجه سلسیوس طی ساعات پیش رو نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه از امروز تا اوایل هفته آینده جوی پایدار در سطح استان خواهیم داشت، گفت: آسمان استان تا سوم اسفندماه صاف تاکمی ابری گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، در این مدت در مناطق مستعد و کلان شهر اصفهان کاهش کیفیت هوا به سبب غبار آلودی و انباشت آلاینده‌ها دور از انتظار نیست.