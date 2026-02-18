به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه گردهمایی فرمانداران استان اصفهان در جمع خبرنگاران نظارت دقیق بر عملکرد ادارات شهرستان‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: برخی عملکردها متأسفانه سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند. بارها تأکید کرده‌ام که مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند و از ترس و محافظه‌کاری پرهیز کنند.

وی نسبت به تودیع مدیرانی که از عملکرد مطلوب برخوردار نیستند هشدار داد و گفت: اگر جایی کار قفل شده است، بدون تعارف تغییرات مدیریتی انجام خواهد شد؛ پیش از آغاز سال جدید، در هر بخشی که ضعف وجود داشته باشد، تصمیم قاطع گرفته می‌شود و استان با خانه‌تکانی مدیریتی مواجه خواهد بود.

استاندار اصفهان با تأکید بر حمایت از مدیران اجرایی شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: باید به مدیران قوت قلب داد تا با شجاعت کار کنند. حضور مستمر فرمانداران در بین مردم، رصد بازار و کنترل قیمت‌ها، رسیدگی به واحدهای صنفی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی، از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

وی تأکید کرد: هیچ مدیری حق ندارد با برخورد نادرست، باعث تعطیلی یک واحد صنفی یا اقتصادی شود؛ بلکه باید با تمام ظرفیت‌های حمایتی، مشکلات آنان را حل کند.