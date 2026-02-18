۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

استاندار اصفهان: جابه‌جایی مدیران ناکارآمد بدون درنگ انجام می‌شود

اصفهان -استاندار اصفهان نسبت به عملکرد برخی مدیران ناکارآمد هشدار داد و گفت: جابه‌جایی مدیرانی که از عملکرد مطلوب برخوردار نیستند بدون درنگ انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه گردهمایی فرمانداران استان اصفهان در جمع خبرنگاران نظارت دقیق بر عملکرد ادارات شهرستان‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: برخی عملکردها متأسفانه سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند. بارها تأکید کرده‌ام که مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند و از ترس و محافظه‌کاری پرهیز کنند.

وی نسبت به تودیع مدیرانی که از عملکرد مطلوب برخوردار نیستند هشدار داد و گفت: اگر جایی کار قفل شده است، بدون تعارف تغییرات مدیریتی انجام خواهد شد؛ پیش از آغاز سال جدید، در هر بخشی که ضعف وجود داشته باشد، تصمیم قاطع گرفته می‌شود و استان با خانه‌تکانی مدیریتی مواجه خواهد بود.

استاندار اصفهان با تأکید بر حمایت از مدیران اجرایی شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: باید به مدیران قوت قلب داد تا با شجاعت کار کنند. حضور مستمر فرمانداران در بین مردم، رصد بازار و کنترل قیمت‌ها، رسیدگی به واحدهای صنفی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی، از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

وی تأکید کرد: هیچ مدیری حق ندارد با برخورد نادرست، باعث تعطیلی یک واحد صنفی یا اقتصادی شود؛ بلکه باید با تمام ظرفیت‌های حمایتی، مشکلات آنان را حل کند.

