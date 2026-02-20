به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه کرج با تبریک حلول ماه ضیافت الهی، با اشاره به پرسش امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر اکرم (ص) درباره بهترین اعمال در ماه رمضان، اظهار کرد: طبق روایت نبوی، «افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله» و ورع، برترین و اصولیترین مسیر برای رشد معنوی انسان است.
وی بابیان اینکه ورع حالتی درونی و فراتر از صرف عمل ظاهری است، افزود: طبق روایات اهلبیت (ع)، شدیدترین و برترین عبادت، ورع است و انسان اهل ورع باید سه اصل اساسی شامل چشمپوشی از لغزشهای دیگران، پرهیز از دخالت در امور مردم و یکسان دانستن مدح و ذم را رعایت کند.
امامجمعه کرج با تبیین تفاوت تقوا و ورع، گفت: تقوا همانند لباس، انسان را از آلودگی حفظ میکند اما ورع همچون سپری در برابر گناه است و حالتی درونی ایجاد میکند که فرد قلباً از گناه اعراض دارد لذا درک حقیقت ولایت اهلبیت (ع) نیز جز با ورع میسر نمیشود.
حسینی همدانی در ادامه با تأکید بر حفظ حرمت ماه رمضان، تصریح کرد: کسانی که عذر شرعی دارند، مجاز به روزهخواری هستند اما نباید در انظار عمومی این اقدام را انجام دهند و دستگاههای مسئول نیز باید از حقوق مردم و حرمت اجتماعی ماه رمضان صیانت کنند.
آمریکا به مذاکره نیازمندتر است
وی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره مذاکره با آمریکا، اظهار کرد: سؤال این است که در شرایط کنونی کدام طرف به مذاکره نیازمندتر است؟ قطعاً آمریکا برای خروج از مخمصهای که خود ایجاد کرده، نیاز بیشتری به مذاکره دارد.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه جنگ با ایران برای آمریکا هزینههای سنگین سیاسی، مالی و انسانی در پی خواهد داشت، گفت: محور آمریکایی ـ صهیونیستی طی ماههای اخیر شکستهای راهبردی متحمل شده و نخبگان آمریکایی ارادهای برای جنگ ندارند؛ تنها گزینه آنان فشار است که تاکنون نتیجهای برایشان نداشته است.
حسینی همدانی افزود: جمهوری اسلامی به آمریکا هیچ اعتمادی ندارد و تجربه نشان داده که آنان به تعهدات خود پایبند نیستند؛ بااینحال برای حفظ منافع ملی، در چارچوبی که خود تعیین میکنیم، دیپلماسی دنبال میشود اما توان دفاعی کشور قابلمذاکره نیست.
توان موشکی معامله پذیر نیست
وی با اشاره به آزمایش موشک هایپرسونیک جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این اقدام را حامل پیام روشن به تهدیدکنندگان ایران دانست و گفت: موشکی که با سرعتی چند برابر صوت حرکت میکند و قابلیت حمل چندین کلاهک را دارد، نشاندهنده اقتدار دفاعی کشور است و هیچ عاقلی قدرت دفاعی خود را معامله نمیکند.
نماینده ولیفقیه در البرز همچنین به رزمایش کنترل هوشمند تنگه هرمز اشاره کرد و آن را نشانه هماهنگی میدان و دیپلماسی دانست.
راهبرد دشمن؛ امید زدایی از جامعه
حسینی همدانی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز و جمله «مثلی لا یبایع مثله» از حضرت سیدالشهدا (ع)، گفت: یکی از حربههای اصلی جریان باطل، ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است و دشمن با سیاه نمایی و شایعهپراکنی به دنبال تضعیف روحیه مردم است.
وی با تأکید بر اینکه امید، نیروی محرکه جامعه است، افزود: مکتب امام حسین (ع) مکتب امیدآفرینی است و ملت ایران نیز در همین مسیر حرکت میکند و هرگز در برابر فشارها از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
تذکر به دو قوه درباره مطالبات مردم
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به دو قوه، گفت: مسئله تورم و کاهش ارزش پول ملی باید بهصورت جدی از سوی قوه مجریه پیگیری شود و این مطالبه گری منافاتی با وفاق ندارد.
حسینی همدانی همچنین در خاتمه از دستگاه قضایی خواست در رسیدگی به پرونده اغتشاشگران و مفسدان تسریع کند و تأکید کرد: هر دو قوه باید منویات رهبر معظم انقلاب را با جدیت دنبال کنند.
